Derde nederlaag in zeven dagen: de zwarte week van Pep

Als een pletwals leken ze over alles en iedereen heen te walsen. Tot Manchester City vorige week in Liverpool met 3-0 de boot inging in de heenmatch van de kwartfinale. Een nachtmerrie? Er volgden er nog twee.

Neen, het is niet de week van Pep Guardiola. De Spaanse succescoach van Manchester City is plots niet meer zo onaantastbaar. Vorige week vlotjes afgedroogd op Liverpool: 3-0. Met de troostende gedachte dat Liverpool zowel defensief als offensief verschrikkelijk efficiënt had gespeeld. City niet! De kansen die ze kregen, werden niet benut. En achteraan rammelde het behoorlijk. Dat zou hen geen tweede keer overkomen.

Maar het leven ging aan een rotvaart verder voor Guardiola en co. Zaterdag stond alweer het stadsderby met Manchester United op het programma. Bij winst zou Manchester City op zeven speeldagen van het einde zich kampioen mogen noemen. En wat gingen ze hard… voor de pauze. Twee-nul leidde City aan de rust met zowaar een goal van Vincent Kompany. Maar in wat nu al de match van het jaar wordt genoemd, sloeg United keihard terug. Uitgerekend Paul Pogba, de United-middenvelder waar Guardiola zwaar kritiek op had geleverd, scoorde twee keer en zag Smalling zowaar de 2-3 scoren. Derbynederlaag en weg titel, goed voor een tweede kater in nauwelijks vier dagen tijd.

Tja, en dan moet je op dinsdag proberen een 3-0-achterstand goed te maken tegen ploeg-in-vorm Liverpool. Niet dus, ondanks een hoopgevende start en een goal na twee minuten. Verder kwamen de Citizens niet. Offensief niet scherp genoeg en defensief rammelend als een doordeweekse middenmotor. Pep Guardiola heeft ooit betere dagen gekend. Hij vloog onder de rust zelfs naar de tribune.

Guardiola legde zich na afloop niet zonder slag of stoot neer bij de uitschakeling. Dat hij door zijn landgenoot Mahoz onder de rust naar de tribune was verwezen, zat hem hoog. “Ik heb hem niet beledigd, ik heb enkel gezegd dat bij het afgekeurde doelpunt van Sané de bal van Millner kwam en het dus nooit buitenspel kon zijn. Het zijn deze details die over winst of verlies beslissen. Maar het is wat het is. Ik feliciteer mijn spelers met hun campagne en we gaan ons nu concentreren op het behalen van de titel.”