AS Roma heeft na een immense stunt Barcelona uit de Champions League geknikkerd. De verlossende 3-0 viel pas in de 82ste minuut en dat leidde bij Radja Nainggolan en co. voor een uitzinnige vreugde achteraf. Op zijn Instagram liet hij iedereen meegenieten van de ambiance in de kleedkamer en zijn getatoeëerd lichaam met een live-video. Dat leverde unieke beelden op.