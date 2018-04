Goed nieuws voor Meunier: Tuchel op weg naar PSG

Krijgt Thomas Meunier volgend seizoen een nieuwe trainer? Het ziet er naar uit. Duitse en Franse media is de jonge Duitser Thomas Tuchel op weg om Unaï Emery op te volgen als hoofdcoach.

“Ik kan nu nog niets zeggen over mijn toekomst, want er kan nog zo veel veranderen bij PSG. Wie weet komt er wel een nieuwe trainer”, zei Thomas Meunier enkele weken geleden toen hij de pers te woord stond bij de Rode Duivels. Het ziet er inderdaad naar uit dat Unaï Emery na dit seizoen moet vertrekken bij de Parijzenaars. Volgens Duitse én Franse media – waaronder het toonaangevende L’Équipe – wordt Thomas Tuchel de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain. En dat kan goed nieuws zijn voor Thomas Meunier, want de Duitse trainer wilde hem twee jaar geleden graag naar Dortmund halen. Tuchel was overtuigd van de kwaliteiten van de Rode Duivel en wil hem mogelijk aan boord houden bij PSG.