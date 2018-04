CLUBNIEUWS. De Roeck weet nog niet of hij mag blijven, versterkingen voor KV Mechelen, prijs Lierse blijft zakken

Champions League of niet, in België wordt duchtig verder getraind. En dus viel er links en rechts wat nieuws te roepen wat we graag voor u verzamelen.

STVV: De Roeck had gesprek met Japanse CEO

Na het onderhoud tussen De Roeck en de clubleiding over de sportieve toekomst verspreidde STVV een communiqué: “Het gesprek verliep in een positieve sfeer. Het afgelopen seizoen werd geevalueerd en het komende seizoen werd besproken. De club evalueert de prestaties van het hele team verder tijdens Play-off 2 en de gesprekken worden de komende weken verder gezet.” Een antwoord op de hamvraag – wil STVV verder met De Roeck? – is er dus nog niet. “Nochtans had ik dat antwoord ook willen kennen”, aldus de coach. “Ze hebben verteld dat eraan gewerkt wordt en dat er de volgende weken duidelijkheid komt. Ik kan niks anders doen dan afwachten. Ik maak er geen zaak van en zal het wel horen als de tijd rijp is voor de clubleiding. We doen intussen rustig voort zoals we bezig waren. Ik hoop in Oostende voort te kunnen bouwen op wat mijn ploeg toonde tegen Antwerp.”

LIERSE: overnameprijs blijft zakken

Lierse voerde de voorbije dagen nog doorgedreven gesprekken met zijn vier kandidaat-overnemers, maar een definitieve deal lijkt de eerste uren nog niet in de maak. Niettemin blijft de overnameprijs op het Lisp ook de jongste dagen nog verder zakken. Daarmee maakt alvast huidige eigenaar Wadi Degla duidelijk dat het absoluut af wil van zijn Belgische speeltje. Intussen blijft het wel nog wachten op de aangekondigde centen uit Egypte. Lierse kreeg een bevestiging te zien van de intentie tot betaling van Wadi Degla, maar vooral het Egyptische Pasen van de jongste dagen ligt aan de oorsprong. Daardoor bleven onder meer banken in het land de voorbije dagen dicht. Voor zowel spelers als bedienden blijft het dus nog enkele dagen langer wachten op hun loon. Ook potentiële kopers willen graag eerst boter bij de vis zien bij de nieuwe, beloofde finan­ciële tussenkomst van Wadi Degla. Pas dan kan er opnieuw over een correcte en aangepaste overnameprijs worden gesproken.

ANDERLECHT - CLUB: Vertenten fluit de match

Bart Vertenten moet zondag de topper Anderlecht-Club Brugge in goede banen leiden. Wim Smet krijgt de leiding over Standard-AA Gent en Charleroi-Genk wordt door Erik Lambrechts gefloten. Vertenten is trouwens de enige die tijdens de midweekspeeldag volgende week opnieuw aan de bak moet. Hij fluit dinsdag AA Gent-Racing Genk. Lawrence Visser leidt woensdag Standard-Anderlecht. Club Brugge-Charleroi krijgt Jonathan Lardot als scheidsrechter.

KV MECHELEN: Swinkels en De Camargo bijna in Mechelen

De komst van verdediger Arjan Swinkels (33) naar KV Mechelen is zo goed als rond. Hij tekent in principe voor één jaar. Ook Igor de Camargo (34) staat dicht bij KV. De spits is bij APOEL einde contract. Er zijn ook al keepers in beeld voor als Coosemans vertrekt, onder wie Bram Castro (35), die straks vrij is. Voor de flank is Nikola Storm (23), eigendom van Club Brugge, in beeld. Laurens Paulussen en Fabien Camus verlaten KV.

KV KORTRIJK: zwaar verlies beloften

Attal traint nog niet mee. KVK organiseert op 1 mei een familiedag in Plopsaland. Alle spelers zullen aanwezig zijn. Vorige week trok een groep leerlingen en leerkrachten van het Aloysiuscollege in Menen op inleefreis naar het Marokkaanse dorpje Agerzaka. Ze speelden een voetbalmatch met de lokale jeugd en hadden KVK-uitrustingen mee voor spelers en refs. Minder goed nieuws van de beloften, die met 7-1 verloren op Charleroi.

ZULTE-WAREGEM: nieuwe fanshop in Zuidercorner

Zulte Waregem opent zaterdag zijn nieuwe Essevee Shop in de Zuidercorner. Vanaf 16 uur worden de fans ontvangen met een drankje. Om 17 uur zal er een signeersessie zijn met twee spelers van de A-kern. Een uurtje later speelt Essevee tegen Moeskroen. Na afloop van de partij zal de shop open zijn tot 21 uur. Ook de diensten zijn nu te vinden in de Zuidercorner. De spelers waren gisteren vrij. Vandaag wordt er om 10.30 uur getraind.

CLUB BRUGGE: beloften winnen tweede topper op rij

De beloften wonnen hun tweede topper op rij. Anderlecht werd met 4-1 huiswaarts gestuurd. Bij Club deden Vanlerberghe, Vlietinck, Masovic en Tomecak mee van de A-kern, in de ploeg van de Brusselaars stonden Dante, Amuzu en Sambi Lokonga. Bij de rust stond het al 3-1 na goals van Ngonge, Van Oudenhove (2x) en Amuzu vanaf de stip. Na de rust legde Openda de eindstand vast. Volgende week spelen beide ploegen weer tegen elkaar in de beker.

AA GENT: Wim Smet is ref tegen Standard

Zaterdagavond zal Wim Smet de partij tussen Standard en AA Gent in goede banen leiden. Gisteren genoten de Buffalo’s van een vrije dag, terwijl Dagur Dan Thorhallsson afscheid nam van zijn ploegmakkers in de Gentse beloftekern. De 17-jarige IJslandse middenvelder kwam begin 2017 over van Hafnarfjörður, maar kon zich nooit echt doorzetten in Gent. Thorhallsson gaat nu in zijn vaderland aan de slag bij Keflavik IF. (ssg)

LOKEREN: Beloften verspelen tweede plaats

De beloften deden een slechte zaak na een gelijkspel tegen rode lantaarn KV Mechelen: 1-1. Terki maakte de enige goal. Doelman De Wolf speelde een sterke match en behoedde zijn ploeg van een nederlaag. Door dit gelijkspel zakt Lokeren naar de vierde plaats. Lokeren speelde met: De Wolf, Ramazani, Van Moerzeke, Neiman, Van Peteghem, Straetman (82’ Donkor), Terki (75’ Mbye), Torres (62’ De Mey), Lawal, Benchaib, Triest (70’ Symons).

WAASLAND-BEVEREN: vertrek Demir nu ook officieel

Wat al een tijdje in de lucht hing, werd gisteren officieel bekendgemaakt: Erdin Demir verlaat op het einde van het seizoen Waasland-Beveren transfervrij voor Zulte Waregem. De Zweedse linksachter is aan zijn derde seizoen op de Freethiel bezig en groeide uit tot een betrouwbare en belangrijke schakel in het Waasland. “Ik vond het fantastisch om drie jaar deel te mogen uitmaken van deze club. Ik heb van iedere minuut oprecht genoten.”

OH LEUVEN: onvrede over cel communicatie

Tim De Pauw en Tom Bergs, twee vrijwillige OHL-medewerkers die al jarenlang actief waren binnen de cel communicatie, hebben hun ontslag gegeven. Ze pikken het niet dat OHL hun werk nu door medewerkers van Leicester City laat doen en hekelen vooral dat daar geen enkele communicatie over kwam. Zaterdag verwijderde een medewerker van LCFC foto’s van De Pauw op Instagram en dat was de druppel. OHL meldt in een officiële reactie dat het om een vergissing gaat. “We begrijpen dat veel vrijwilligers met vragen zitten over de werking omdat hier plots drie Engelsen rondlopen”, klinkt het. “Toch bedoelen die het goed. Het is de bedoeling dat ze een nieuwe standaard zetten en dat we de content naar een hoger niveau brengen.”

ANTWERP: vijf onzekerheden voor derby

De Antwerp-kern werkte ook gisteren een training af. Sambou Yatabaré, Jaadi en Rodrigues konden nog steeds niet aanpikken en kregen intensieve behandeling. Ook Hairemans en Oulare bleven aan de kant met lichte hinder. Het blijft afwachten wie van dit vijftal voldoende fit geraakt voor de clash tegen Beerschot Wilrijk nu zondag.

STVV: Boli sluit aan bij A-kern

De disciplinair gestrafte Yohan Boli trad maandag nog aan met de beloften op Antwerp. Daar incasseerde hij een tik. “Maar als Boli fit is, sluit hij weer aan bij de groep”, verduidelijkte De Roeck, die gisteren op training nog enkele spelers moest missen. Teixeira, Legear en Antunes oefenden apart met kine Wilfried Schiemsky. Normaal gezien raken zij fit voor de match aan de kust zondagavond.

RACING GENK: Ingvartsen en Nastic niet inzetbaar tegen Charleroi

De kans dat Ingvartsen en Nastic fit geraken voor Charleroi, is klein. Beide spelers, die op de sukkel zijn met kleinere blessures, werden gisteren uitgebreid op de pijnbank gelegd door kine Jan Theunis. Ze verteerden de inspanningen goed. Maar vrijdag is kort dag. Van de afwezigen op maandag waren Vanzeir (enkel) en Mata opnieuw van de partij bij de pittige groepstraining. Niet zo Pozuelo (kneuzing) en Trossard (stramme spieren). Zij kregen een individueel programma. In de loop van de training haakte Colley af met een lichte irritatie in zijn rechterbeen. Ontbraken ook: Berge (individueel programma) en youngsters Sabak, Benson en Zebli. Zij maakten maandag bij de beloften de hele wedstrijd vol en mochten recupereren.