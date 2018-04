“Ik dronk één slokje wijn en werd daarna vier dagen misbruikt door Bill Cosby”

Het was de eerste keer dat een slachtoffer van Bill Cosby (80) rechtstreeks vertelde over het seksueel misbruik waarvan de komiek verdacht wordt, en het ging door merg en been. Heidi Thomas getuigde op het nieuwe proces tegen Cosby hoe ze als 24-jarige wakker werd in een bed met de man bovenop haar.

Heidi Thomas was 24 jaar en droomde ervan een carrière uit te bouwen in de theaterwereld, toen ze in 1984 een veelbelovend telefoontje van haar manager kreeg. Dat vertelde Thomas dinsdag in de rechtbank van Montgomery. Een icoon van de industrie, ene “meneer C.”, wilde graag de mentor worden van “beloftevol jong talent”, klonk het. Ze kreeg Bill Cosby aan de lijn. “Hij zei dat hij ernaar uit keek om met mij te werken, dat ik sterk was aangeraden.”

Heidi Thomas, archieffoto. Foto: AP

Volgens Heidi Thomas werd een vlucht voor haar geregeld in april 1984. Ze werd aan de luchthaven van Reno opgepikt door een chauffeur en naar een huis buiten de stad gebracht. Cosby deed er de deur zelf open, en tot haar verbazing was ze alleen in het huis met hem.

Hij zei haar iets comfortabels aan te doen, en vroeg haar daarna om een script voor te lezen zodat hij haar acteerprestatie kon beoordelen. “Ik bekeek het script en besefte dat de persoon die ik moest spelen dronken is.”

Maar net als haar familie, dronk Thomas zelden alcohol. Cosby was niet onder de indruk van haar poging om dronken te lijken en gaf haar een glas witte wijn, als rekwisiet. Na amper één slokje veranderde alles, aldus de vrouw. Vanaf dat moment herinnert ze zich nog maar heel weinig. Er zijn haar enkel wat flitsen van momentopnames bijgebleven.

“Ik herinner me dat ik wakker werd in een bed, ik weet niet van wie. Ik had mijn kleren aan, hij niet. Ik lag neer en hij dwong zichzelf in mijn mond. Ik herinner dat ik dacht dat ik me niet goed voelde, en hoe kwam ik daar?”

Het volgende wat ze zich herinnert: “Zijn hoofd was aan de ene kant van het bed, mijn hoofd was aan de andere kant. Ik hoorde zijn stem – hij verwees altijd naar zichzelf in de derde persoon, hij was ofwel ‘meneer C.’ of ‘je vriend’ – en hij zei: ‘Je vriend gaat weer klaarkomen.’ En ik weet nog dat ik dacht: ‘hoe ben ik hier beland? Dit is niet waar ik voor gekomen ben.’”

Daarna: “Ik weet niet hoe ik daar kwam, maar ik had juist de deur van de kamer dichtgeslagen. Ik dacht: ‘Ik heb net de deur in het gezicht van Bill Cosby gegooid!’ Ik herinner me dat ik de deur weer opendeed, sorry zei, en de deur daarna heel stilletjes weer sloot.”

De rest van de vier dagen zijn wazig, volgens Thomas. Ze vertrok uiteindelijk naar huis, in Denver, maar vertelde niemand over wat er gebeurd was. De vrouw gaf zichzelf de schuld. “Ik had het gevoel dat ik iets moest gezegd hebben dat verkeerd begrepen was.” Maar pogingen om opnieuw met Cosby te spreken en een verklaring te vinden, draaiden op niets uit.

“Verliefd op roem en geld”

Bill Cosby. Foto: AP

De feiten zijn intussen verjaard, maar Thomas kwam getuigen in de zaak van Andrea Constand, die nog niet verjaard is.

Heidi Thomas, die nu muzieklerares is, kan tickets, bonnetjes en onder meer een foto van het huis van Cosby voorleggen, maar de verdediging stelde die bewijsstukken in vraag – zo zou een datum op het ticket veranderd zijn.

Cosby ontkent dat hij Thomas drogeerde en aanrandde, net zoals hij de beschuldigingen van alle ruim vijftig vermeende slachtoffers ontkent.

Hij staat momenteel voor de tweede keer terecht. Zijn eerste proces, in juni vorig jaar, eindigde zonder een uitspraak omdat de jury het niet eens raakte. Thomas was de eerste van vijf vrouwen die op dit nieuwe proces tegen Cosby zullen getuigen.

De vrouw om wie deze rechtszaak voornamelijk draait – Andrea Constand (44), die in 2004 gedrogeerd en aangerand zou zijn door Cosby – werd gisteren een “oplichtster” genoemd door zijn advocaat. Ze zou “hopeloos verliefd” zijn op roem en geld.

De seksuele activiteit met Cosby zou met wederzijdse toestemming gebeurd zijn, ze zou hem nog vaak opgezocht hebben en bovendien zouden haar verklaringen tijdens drie ondervragingen door de politie veranderd zijn. In 2006 kreeg Constand 4,4 miljoen dollar betaald om een rechtszaak te vermijden. “De vrouw had een geschiedenis van financiële problemen tot ze de jackpot won met Bill Cosby.”

