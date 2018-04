Belg plots 17 miljoen euro rijker dankzij EuroMillions: dit staat hem/haar te wachten

Bij de EuroMillions-trekking van dinsdagavond heeft een Belg het indrukwekkende bedrag van 17 miljoen euro gewonnen. Zodra het vreugdedansje van de winnaar/winnares afgerond is, moet die nog enkele stappen nemen voor het geld effectief van hem/haar is.

Wie een gigantisch bedrag wint bij EuroMillions, moet in eerste instantie met zijn of haar biljet naar de krantenwinkel gaan. Daar wordt het biljet gevalideerd, maar verschijnen op het scherm alleen sterretjes. Bij bedragen van meer dan 25.000 euro wordt de winst niet getoond.

De winnaar belt vervolgens naar het telefoonnummer dat op het scherm verschijnt. Dat is het nummer van de Cel Winnaarsbegeleiding, die je uitnodigt in Brussel. Daar wordt het winnende biljet nogmaals gevalideerd - in een sober kantoortje, geen toeters en bellen - en wordt gecontroleerd of het wel degelijk om winst in rang 1 gaat.

Na het invullen van documenten met persoonsgegevens krijg je nog de vraag welke details de Nationale Loterij mag geven aan de pers. Wil je bijvoorbeeld niet zeggen waar je woont of wat je hobby’s zijn, word je daar niet toe verplicht.

Vervolgens is het feest. Je krijgt het gigantische bedrag op je rekening, een handdruk en een fles champagne en mag aan je reis naar huis beginnen. Of dat met de limousine of met je fiets is, mag je zelf kiezen.

Hoeveel tijd heeft de winnaar om zich te melden?

“Heel wat winnaars bellen nog dezelfde avond naar de Loterij”, zegt Kiki Vervloessem, woordvoerster van de Nationale Loterij. “Maar het is niet zo uitzonderlijk dat sommigen enkele dagen of zelfs weken wachten. Soms zijn ze vergeten een ticketje na te kijken, of hebben ze er simpelweg nog geen tijd voor gehad. Niet iedereen volgt dat zo nauwgezet op.”

Het reglement is wel duidelijk. Wie een som wint met een van de trekkingsspelen van de Loterij heeft exact twintig weken de tijd om zich te melden. “Te tellen vanaf de trekkingsdatum”, aldus nog Vervloessem.

Wat gebeurt er als een winnaar zich niet meldt?

Is die termijn verstreken, dan kan de winnaar fluiten naar de berg geld die op hem lag te wachten. Het geld is later verdeeld over andere winnaars en goede doelen die de Loterij steunt.

“In het 80-jarige bestaan van de trekkingsspelen van de Nationale Loterij is het nog maar twee keer voorgekomen dat een winnaar zich nooit heeft gemeld”, klonk het verder. “In 2016 hebben we zo’n geval gekend. Een man of vrouw won op 26 maart ruim zes miljoen euro met Lotto. Maar we hebben van hem of haar nooit een seintje gekregen. Is de winnaar overleden en wisten zijn erfgenamen van niets? Was het een buitenlander? We hebben er het gissen naar.”