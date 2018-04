Arm Q2: één week na kritiek heeft het weer sensatiematch niet op de buis

Groot was het onbegrip vorige week bij de Belgische voetballiefhebber toen televisiezender Q2 ervoor koos de match tussen Barcelona en AS Roma uit te zenden in plaats van het in België populaire Engelse treffen tussen Liverpool en Manchester City. Die laatste wedstrijd leverde ook nog eens een hoop spektakel op (3-0). Voor de terugmatch koos de televisiezender dan maar voor het uitzenden van de Engelse derby…maar nu leverde de andere wedstrijd sensatie op.

#barrom uitzenden ipv #LIVMCI ... dan voel je het echt niet ??‍?? @Q2_official — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 4 april 2018

#LIVMCI uitzenden ipv #ROMBAR... dan voel je het echt niet ??‍?? @Q2_official ?????????? — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 10 april 2018

Onbegrijpelijk hoe Q2 twee keer op rij de verkeerde wedstrijd weet uit te zenden. #ASRFCB



?? — Guillaume Maebe (@GuillaumeMaebe) 10 april 2018

Koos Q2 weer de verkeerde match? Nee, voetbal laat zich niet voorspellen — Francois Colin (@FrancoisColin18) 10 april 2018

Je zal maar programmadirecteur zijn bij @Q2_official — Jurgen De Wit (@Witte0612) 10 april 2018

denk dat ze weer de verkeerde match uitzenden #ROMBAR ?? — Vincent Goemaere (@VincentGoemaere) 10 april 2018

Als ik vanaf nu niet weet welke #UCL match gekeken, wordt het gewoon eentje die ze niet op #Q2 uitzenden ?? #RomaBarça #cityvlfc #ChampionsLeague — Jona (@jonapillen21) 10 april 2018

Precies weer een verkeerde match gekozen, @Q2_official? #MCILIV — Chun Kay (@chunkaytang) 10 april 2018

Toch niet te doen @Q2_official kiest altijd de matchen met de minste spanning ??#asroma #MCFCVLFC — Pieter Vergauwe (@vergauwe) 10 april 2018

AS Roma slaagde er immers onverhoopt in een 4-1 achterstand nog goed te maken tegen Barcelona. Driemaal helaas voor de Belgische voetballiefhebber, want weer was dé spektakelmatch van de dag op het kampioenenbal niet te zien op het open net. Niet dat Q2 daar veel aan kan doen: het bewijst dat voetbal zich niet laat voorspellen. Het zorgde wel voor aardig wat hilariteit op sociale media. "Als ik vanaf niet weet welke Champions League-match te kijken, kies ik gewoon eentje die ze op Q2 niét uitzenden."