Wat gebeurde er met Nick (15): alles wijst op vluchtmisdrijf, of is het toch een sprong of een overval?

Grimbergen - “Mijn zoon is zondag gestorven nadat hij door een auto is aangereden.” Dat is voor de vader van Nick Ulser (15) de meest voor de hand liggende verklaring, nadat speurders hem de resultaten van de ­autopsie hebben uitgelegd. Maar wáár zijn zoon werd omvergereden en door wie: dat weten de speurders niet. “Ik hoop dat iemand me uitlegt waarom mijn zoon gestorven is.”

Nick Ulser werd zondagavond dood op straat teruggevonden in Grimbergen, nadat hij bij een vriend op bezoek was geweest. De wetsdokter zag dat de jongeman was overleden na “een ernstige impact”. De bovenbenen ...