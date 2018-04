Trouw huisdier wordt agressief en bijt baby dood in Duitsland

Een baby van amper zeven maanden oud is overleden, nadat een agressieve hond hem in zijn hoofd had gebeten. Dat gebeurde in het huis waar het jongetje woonde in de Duitse deelstad Hessen. Het dier was de trouwe viervoeter van het gezin. Dat melden verschillende Duitse media.

De 23-jarige vader en 27-jarige moeder uit Bad König waren rustig thuis, toen ze plots hun baby hoorden krijsen. Snel gingen ze kijken, maar wat ze te zien kregen was hun grootste nachtmerrie. Hun huisdier had hun zeven maanden oude jongetje gebeten in zijn hoofd. In allerijl belden ze de hulpdiensten, die het kind - toen nog in stabiele toestand - naar het ziekenhuis brachten. Daar overleed het kindje dan toch aan de gevolgen van zijn verwondingen. Beide ouders zijn in shock. Baby Jannis was hun eerste kindje.

De politie heeft ondertussen de hond van het gezin in beslag genomen. Het dier bevindt zich nu in een dierenasiel, maar mag voorlopig niet meer geadopteerd worden. “De hond, een mix tussen een staffordshire-bulterriër en een ander ras, is agressief en moet in de gaten worden gehouden”, meldt een politiewoordvoerster aan de Duitse krant Der Spiegel.