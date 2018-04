Gemeentemedewerkster Annick Laenen koopt de allereerste sticker van Rode Kruis Lille

Lille - Robbedoes en de vrijwilligers van Rode Kruis Lille zijn er klaar voor. Vanaf donderdag 19 april staan zij opnieuw aan de afritten van hun snelweg en de parkings van de supermarkten om stickers te verkopen. Voor vijf euro, zoals steeds. "Het is zover, we gaan ervoor", zegt voorzitter Tor Wynants.

Dit jaar diepte Annick Laenen als eerste vijf euro op uit haar portefeuille, omdat de gemeentemedewerkster de samenwerking met de lokale afdeling hoog in het vaandel draagt. Rode Kruis Lille organiseert immers talloze cursussen 'Hartveilig' om de inwoners te leren reanimeren en te helpen helpen. "En dat kan levens redden! Door de handen in elkaar te slaan, maken we Groot-Lille zo tot een veilige en behulpzame gemeente", klinkt het.

Nadat Annick de spits heeft afgebeten, nemen de vrijwilligers plaats aan de afritten en supermarkten in Lille, klaar om hun 2.000 stickers aan de man te brengen. Dit jaar moet de tekening van Robbedoes, Kwabbernoot en Spip daarbij helpen.

"We hopen ze allemaal te kunnen verkopen, want de opbrengst daarvan is helemaal voor de werking van onze lokale afdeling. Daarmee zouden we dan nieuw materiaal kunnen kopen, iets wat we bij ons bij preventieve hulpacties en in onze uitleendienst zeker kunnen gebruiken”, laat voorzitter Tor Wynants weten. "Met die steun helpt iedereen ons helpen."



Deze vrijwilligers hebben er alvast zin in.

Vrijwilliger Eric en Ben laten zien hoe de stickerverkoop werkt.