Italiaanse kranten in extase na huzarenstukje van Roma in Champions League

De voetbalwereld keek dinsdagavond met grote ogen toe hoe AS Roma een onwaarschijnlijke comeback voltooide en zo topfavoriet Barcelona uit de Champions League mieterde. Woensdagochtend staan alle kranten over de ganse wereld vol van de Romeinse stunt. Een bloemlezing.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport:

? Roma imperiale!

? Juve, provaci tu col Real

? Inter, Pinamonti & C. valgono un tesoretto pic.twitter.com/MF3WDndB2u — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 11 april 2018

In Italië weten de media natuurlijk geen blijf met hun vreugde. Niemand raakt uitgepraat over de stunt van de Giallorossi. “Roma speelde zichzelf in de mythe”, luidt de voorpagina van de Italiaanse krant Corriere dello Sport. “Romeinse extase!”, pronkt bij Tuttosport, “Keizerlijk!”, klinkt het in La Gazzetta dello Sport.

Ze staan in schril contrast met de krantenkoppen in Spanje. “De val van Rome”, klinkt het treffend in El Mundo Deportivo, “Totale mislukking in Europa”, heet het bij Marca. “Een mislukking zonder excuses” is de kop van Sport.

Ook internationale media raken er niet over uitgepraat. Het Franse sportblad L’Equipe ziet een jaar na de befaamde ‘Remontada’ waarbij Barcelona een 4-0 achterstand tegen PSG nog ophaalde een nieuwe term geboren: ‘Romantada’.

De romantiek van het voetbal

Eurosport.com begint zijn matchverslag dan weer met een veelzeggende intro: “wat een geluk dat we nu mogen leven. In deze miserabele wereld zullen we tenminste altijd nog voetbal hebben - en wat een voetbal was dit wel niet. Na een 4-1 verlies in de heenmatch zette Roma een match van vernietigende pracht en intensiteit neer om Barcelona zo uit te schakelen, en nog eens verdiend ook. Wat een match, wat een sport.”

“Eén van de meest memorabele comebacks uit de geschiedenis van de Champions League”, schreef de altijd scherpe Engelse krant The Guardian. “Er werd nog zolang gevierd dat het leek alsof de Roma-fans nooit naar huis zouden gaan. De zee van rood-wit-gele vlaggen in de Curva Sud werden met trots geheven, vreemdelingen knuffelden elkaar en meer dan twintig minuten na affluiten stonden ze de clubliederen nog steeds te zingen. Niemand moet Roma kwalijk nemen dat ze vierden alsof ze net Europees kampioen zijn geworden: ze hebben wat uitzonderlijks gepresteerd.”

Na de wedstrijd werd ook wild gefeest in de kleedkamer, zag de wereld op de Instagram-pagina van Rode Duivel Radja Nainggolan.

Even later werd het nog zotter: James Pallotta, de miljardair-voorzitter van de Romeinse voetbalclub, sprong op het bekende plein Piazza del Popolo in een fontein temidden van een honderdtal fans.