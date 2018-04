Eurocontrol waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor mogelijke raketaanvallen

Brussel - De Europese luchtverkeersleider Eurocontrol heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om de komende 72 uur voorzichtig te zijn boven het oosten van de Middellandse Zee. De internationale organisatie heeft het over mogelijke raketaanvallen richting Syrië.

Volgens Eurocontrol zouden de komende dagen lucht-landraketten of kruisraketten gelanceerd kunnen worden. De navigatiesystemen van vliegtuigen zouden verstoord kunnen worden in het geval van militaire operaties.

De kans op westerse aanvallen als vergelding op een mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië is groter geworden doordat de Veiligheidsraad dinsdagavond niet tot een akkoord gekomen is over een controlemissie naar dat land.

Eurocontrol zegt zich te baseren op een document van het European Aviation Safety Agency (EASA). De organisatie vraagt vliegtuigen die over het oosten van de Middellandse Zee vliegen, een “bijzondere voorzichtigheid” aan de dag te leggen. De waarschuwing op de site van Eurocontrol zegt niet vanwaar een mogelijke raketdreiging zou kunnen komen.