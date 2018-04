Zuckerberg niet in verlegenheid gebracht tijdens verhoor, behalve door deze rake vraag

Vijf uur lang is Mark Zuckerberg door leden van het Amerikaanse Congres op de rooster gelegd over het privacyschandaal bij Facebook. De baas van het sociale netwerk kwam daar ongehavend uit, al maakte het Congres het hem toch één keer echt lastig.

Mark Zuckerberg moest zich voor het Amerikaanse Congres verantwoorden voor het privacyschandaal rond Facebook. De gegevens van tot 87 miljoen gebruikers van de sociaalnetwerksite zijn bij het databedrijf Cambridge Analytica beland via een persoonlijkheidstest op Facebook, en werden daarna onder meer gebruikt in de verkiezingscampagne van Donald Trump. Niet ok, vinden de massaal afhakende gebruikers, maar ook het Congres had vragen voor de CEO.

De excuses

Voor het spervuur aan vragen begon, nam Zuckerberg de tijd om zich uitgebreid te verontschuldigen. “Het is duidelijk dat we niet genoeg gedaan hebben om ervoor te zorgen dat dergelijke apps niet voor kwalijke zaken gebruikt kunnen worden”, zei hij. “Dat geldt voor fake news, buitenlandse inmenging in verkiezingen en haatreacties, maar ook voor ontwikkelaars en de bescherming van gegevens.”

“We hebben onze verantwoordelijkheid niet voldoende genomen en dat was een grote vergissing”, zei Zuckerberg. “Het was een grote fout en het spijt me. Ik heb Facebook gestart, ik leid het en ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt.”

De aarzeling

Zuckerberg gaf een zelfzekere indruk en slaagde er telkens goed in om de vragen van de Congresleden te beantwoorden. Slechts één keer werd hij in verlegenheid gebracht, toen de Democratische senator Richard Durbin vroeg of hij zich er goed bij zou voelen om de naam van het hotel te zeggen waar hij de avond voordien had overnacht.

Even aarzelde de grote baas van Facebook, twijfelend over zijn antwoord. Maar met een ongemakkelijke lach op zijn gezicht en lichtjes stotterend antwoordde hij “neen”. Ook zijn sms-verkeer wil hij liever niet openbaar maken, was zijn antwoord op de volgende vraag. “Ik vind dat iedereen controle moet hebben over de manier waarop hun gegevens gebruikt worden”, vulde hij aan. Durbin reageerde met een triomfantelijke “Daar draait de hele zaak rond”.

Privacy

De Amerikaan herhaalde tijdens zijn betoog meerdere keren het belang van privacy. “En ik vind echt dat het belangrijk is om mensen exact te zeggen hoe de informatie die zij op Facebook delen gebruikt zal worden”, aldus Zuckerberg. “Daarom moet je bij zowat elke actie op Facebook - een foto of bericht posten - aangeven met wie je het wil delen. Elke keer.”

Hij kreeg ook de kritiek dat de privacyvoorwaarden waar gebruikers akkoord mee moeten gaan om zich te registreren op de site, te kort en niet allesomvattend genoeg zijn. “Maar als je dat heel lang maakt en alle details uitlegt, gaan veel minder mensen het lezen. Omdat het dan niet aantrekkelijk is om te lezen”, weerlegde Zuckerberg.