“Geef elke inwoner een bos op maximaal vijf kilometer van zijn deur”

Op tien jaar tijd moet er in Vlaanderen tienduizend hectare bos bij komen. En op termijn moet elke stad beschikken over een stadsbos zodat elke inwoner een bos heeft op maximaal vijf kilometer van zijn deur. Dat staat te lezen in het bosplan van oppositiepartij Groen. Kostprijs van de plannen: 50 miljoen euro per jaar of 500 miljoen euro op tien jaar tijd.

Groen kapt al langer op het Vlaamse bosbeleid. Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s in Europa en volgens Groen moet er meer werk gemaakt worden van bosbescherming en bosuitbreiding.

De partij heeft nu een bosplan klaar met vier grote stappen. Zo moet er een verbod komen op het kappen van waardevolle bossen. Daarnaast moet er tienduizend hectare extra bos aangelegd worden. Wanneer er toch ontbost wordt, moet er sprake zijn van compenserende bebossing (wat nu niet altijd het geval is). En er moet een betrouwbaar meetinstrument komen om het bosareaal in Vlaanderen in kaart te brengen. De bestaande Boswijzer doet zijn werk niet, meent Groen.

Bossen verbinden

Vooral de plannen voor tienduizend hectare extra bossen springen in het oog. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman legt uit: “Onze ambitie is om de komende tien jaar te voorzien in tienduizend extra hectare bos. In dat kader willen we een Bosuitbreidingsfonds in het leven roepen.” Het idee voor zo’n fonds is op zich niet nieuw, de partij lanceerde dat idee eerder dit jaar al na een overleg met verschillende experts.

Groen wil zowel nieuwe bossen aanleggen als bestaande bossen uitbreiden. Zo wil de partij een aantal bestaande bossen met elkaar verbinden, denk bijvoorbeeld aan het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. Verder mikt de partij op de aanleg van 4.550 hectare stadsbossen. “Op termijn moet elk stedelijk of kleinstedelijk gebied beschikken over een stadsbos. Op die manier heeft elke inwoner een bos op maximaal vijf kilometer afstand van zijn of haar woonplaats en heeft elke stad een groene long”, klinkt het.

Kostenplaatje

De realisatie van de tienduizend hectare extra bos zou vijftig miljoen euro per jaar kosten, of vijfhonderd miljoen euro over de hele periode van tien jaar. De partij ziet daarbij Europese financieringsmogelijkheden. “Het Europees gefinancierde plattelandsontwikkelingsbeleid (PDPO) biedt ruime mogelijkheden tot bosfinanciering. Ook andere Europese structuurfondsen, zoals het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), kunnen ingezet worden voor de bebossingsdoelstelling.”