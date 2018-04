Militair vliegtuig stort neer in Algerije: minstens 105 doden

Een militair vliegtuig is woensdagochtend nabij de luchthaven van Boufarik in Algerije neergestort. Volgens Algerijnse media zat een honderdtal soldaten aan boord. Volgens lokale nieuwssite ALG24 zaten er tweehonderd soldaten op het toestel. Voorlopig is er sprake van minstens 105 doden.

In Algerije is omstreeks 8.00 uur (lokale tijd) een militair transportvliegtuig neergestort op ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Algiers. Dat melden het staatsagentschap APS en de Algerijnse televisie.

Het toestel, van Russische makkelijk, stortte kort na het opstijgen neer in een veld. Er is nog geen officiële balans beschikbaar, maar volgens Algerijnse media zaten er 200 passagiers op het vliegtuig, voornamelijk soldaten en militair personeel. Volgens lokale nieuwssite ALG24 is er momenteel sprake van 105 doden.

Het toestel, van het type Ilyushin Il-78, crashte kort na het opstijgen. Volgens Al Arabiya zouden er volgens militaire bronnen “geen overlevenden” zijn.