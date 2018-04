Speurders vinden peperdure gestolen fietsen uit ons land terug bij Roemeense fietsenhandelaar

Bij een internationaal gerechtelijk onderzoek naar diefstallen in Belgische fietsenspeciaalzaken, hebben de speurders een groot deel van de buit teruggevonden bij een Roemeense fietsenhandelaar. De politie heeft intussen verschillende arrestaties uitgevoerd.

Tijdens een gerechtelijke actie in januari 2018 werden vijf personen opgepakt, van wie er drie onder aanhoudingsmandaat zijn geplaatst door de onderzoeksrechter in Brussel. De verdachten zijn afkomstig uit Moldavië en Roemenië. Uit het gevoerde onderzoek bleek dat ze gestolen (koers)fietsen hadden getransporteerd vanuit Brussel naar Roemenië met een Roemeense busmaatschappij.

Uit contacten die de verdachten vanuit België hadden, konden de speurders met medewerking van de Centrale Dienst DJSOC van de Federale Politie uit Brussel de heler van de gestolen fietsen identificeren. Het betreft een fietsenwinkeluitbater uit Piatra Neamt, een stad in het noorden van Roemenië.

Foto: Federale Gerechtelijke Politie

De onderzoeksrechter in Brussel vaardigde daarop een Europees Onderzoeksbevel uit om huiszoekingen te laten uitvoeren in de zowel de woning als de winkel van de heler. Daar troffen de speurders een peperdure buit aan. Het betrof onder meer fietsen van het merk Cannondale, Trek, Merida, Specialized, Scott, Pinarello, Willier, Cube en Orbea.

De uitbater kon van geen enkele fiets de nodige aankoopdocumenten voorleggen. Bij controle van de serienummers bleken er ook gestolen fietsen uit België tussen te zitten. Meer specifiek gaat het onder meer om een fietsdiefstal in Wetteren op 1 oktober 2017, in Waremme op 7 mei 2017 en in Kaprijke op 26 januari 2018. België heeft intussen om zijn internationale uitlevering van de fietsenheler gevraagd.

Het onderzoek naar de grootschalige inbrakenplaag in fietsenspeciaalzaken van de voorbije maanden is volgens het parket van Halle-Vilvoorde en de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde nog volop aan de gang. “Toch hopen we dat we er met de arrestaties stilaan een einde aan gebracht hebben”, klinkt het nog.