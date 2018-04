Politie houdt kamperende vaders met kinderen voor groep die samen zelfmoord wil plegen

Een indrukwekkende politiemacht is uitgerukt naar een Schots eiland voor drie vaders rond een kampvuur, wiens kinderen in een tent lagen te slapen. “Belachelijk”, zeggen de vaders, die door een voorbijganger getipt waren als leden van een zelfmoordbende, in lokale media.

Voor Panagiotis Filis, docent aan de universiteit van Aberdeen, leraar David Henderson en burgerlijk ingenieur Ross Anderson was het een gezellig weekend weg. Ze namen hun kinderen - twee 10-jarigen en een 7-jarige - en hond Jazz mee naar een eiland in het Schotse Loch Leven om er in het wild te kamperen, maar zondagavond liep het fout toen de kinderen in hun tenten lagen te slapen en de vaders rond het kampvuur een biertje zaten te drinken.

Plots doken heel wat politiemensen, ambulances en reddingsboten op en kwamen politieboten hen in sneltempo tegemoet. “Ze hadden om een of andere reden een tip gekregen dat we in gevaar waren en kwamen ons redden”, zegt Filis in The Guardian. “Ze zijn er goed in geslaagd om ons te redden, het enige probleem was dat we helemaal niet gered moesten worden.”

Zelfdoding

De groep werd naar het vasteland gebracht, waar volgens de mannen meer dan 20 hulpvoertuigen en 50 mensen op hen stonden te wachten. “Het aantal mensen dat er stond, was gewoon belachelijk”, aldus Anderson. “Toen we weer aan land waren, zag ik een politieagent met sneeën in zijn hand. Die had hij opgelopen door twee ruiten van mijn auto in te slaan, op zoek naar een afscheidsbrief.”

Al snel bleek dat de hulpdiensten een tip gekregen hadden van iemand die dacht dat de heren deel uitmaakten van een bende die zelfmoord ging plegen. “Waarschijnlijk omdat we allemaal in het zwart gekleed waren, zoals de metalfans die we zijn. Mensen denken graag dat we gevaarlijk zijn. De agenten gaven ons dan nog het gevoel alsof we iets verkeerd gedaan hadden. Maar mij houden gewoon van wildkamperen, bier drinken en naar metal luisteren.”

De hulpdiensten vertrokken even later weer, maar de groep kon het water niet meer over en moest dus in de auto’s slapen. Naar huis gaan was geen optie, daarvoor hadden de mannen al te veel biertjes gedronken.

“We werden zondagavond rond 19 uur opgeroepen omdat iemand bezorgd was over de groep mensen”, zegt een woordvoerder van de Schotse politie in The Guardian. “We hebben het nodige onderzoek gedaan en alles afgehandeld.”