Kompany leert Franstaligen Nederlands én helpt hen aan werk via handige tool

Vincent Kompany is perfect tweetalig en dat deelt hij maar al te graag met ons. In een promovideo van Actiris is te zien hoe hij via een makkelijke en handige tool Franstaligen Nederlands leert. En het werpt zijn vruchten af, aldus De Tijd.

Actiris, de Brusselse variant van de VDAB, heeft vorig jaar 1.210 Brusselse werkzoekenden doorgestuurd naar de VDAB. Meer en meer werklozen vinden hun weg dus naar de Vlaamse arbeidsmarkt. Om hun kansen nog meer te verhogen, leert Rode Duivel Vincent Kompany hen Nederlands via een handige en makkelijke tool. De campagne ‘J’apprends le flamand avec Vincent’ moet uiteindelijk leiden tot een job in Brussel of Vlaanderen, aldus Jan Gatz van Actiris.

“De perfecte tweetaligheid van Kompany is het goede voorbeeld”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Door hem maken veel jongeren de stap, want in vergelijking met 2016 heeft meer dan het dubbel aantal jongeren beslist om Nederlands te leren. En we hebben ze nodig, want overal waar ik kom, is er volk te kort en smeken ze om goede arbeidskrachten. Vaak is de voorwaarde dan wel dat de kennis van het Nederlands voldoet. Een probleem dat door zo’n campagne wordt aangepakt.”

Wie ook Nederlands wil leren, of een kijkje wil nemen op de website kan terecht op www.japprendsleflamandavecvincent.brussels