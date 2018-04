"Zou u uw privégegevens met ons willen delen?" En toen stond Zuckerberg met de mond vol tanden

Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, werd dinsdag op de rooster gelegd over het privacyschandaal bij zijn bedrijf. Leden van het Amerikaanse Congres stelden hem vijf uur lang heel wat vragen waar de zelfzekere CEO kalm onder bleef. Tot ene Richard Durbin vroeg om de naam te geven van het hotel waar hij de avond voordien had overnacht.

"Beste meneer Zuckerberg, zou jij het oke vinden om de naam van het hotel met ons te delen waar je vorige nacht verbleef?", vroeg Durbin. "Euhm", stamelde Zuckerberg. Het bleef zo'n vijf seconden stil, tot hij plots toch 'nee' antwoordde. En ook op de vraag of hij zijn sms-verkeer wilde openbaar maken, was het antwoord negatief. "Ik vind dat iedereen controle moet hebben over de manier waarop hun gegevens gebruikt worden", zei de CEO. "Ik denk dat de hele zaak daar rond draait", reageerde Durbin daar op.

Voor nog meer niet te missen fragmenten, kan je hier terecht.