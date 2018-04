Doodsoorzaak Nick (15) bekend: jongen sprong van dak nabijgelegen gebouw

Grimbergen - De jongen die zondagavond dood werd aangetroffen op straat in Grimbergen, is van het dak van een nabijgelegen gebouw gesprongen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. “Verder onderzoek, vaststellingen ter plaatse en de verwondingen van de jongen tonen dat aan”, klinkt het.

De 15-jarige Nick werd zondagavond om 22.39 uur dood op straat teruggevonden in Grimbergen, nadat hij bij een vriend op bezoek was geweest. Zijn lichaam lag aan enkele garageboxen op de Verbindingsweg, een plaats ver weg van zijn normale route naar huis.

De wetsdokter zag dat de jongeman was overleden na “een ernstige impact”. De bovenbenen en de elleboog van de jongen waren gebroken, en hij had zware inwendige verwondingen.

De meest voor de hand liggende uitleg daarvoor leek een aanrijding met vluchtmisdrijf, al werd ook rekening gehouden met andere pistes. Woensdag is er duidelijkheid, meldt het parket Halle-Vilvoorde. “Bijkomend (sporen)onderzoek op de plaats van de feiten heeft aangetoond dat het slachtoffer van het dak van het nabijgelegen gebouw is gesprongen. De vaststellingen ter plaatse en de verwondingen van de jongen stemmen overeen met deze these”, zegt substituut-procureur Gilles Blondeau.

Getuigen

Het parket had dinsdag een oproep verspreid naar vijf getuigen die de gsm van het slachtoffer hadden gevonden. “Toen Nick niet naar huis kwam, zijn we allemaal naar zijn gsm beginnen te bellen”, zei zijn vader gisteren. “Enkele jongeren die in het park aan het petanqueterrein zaten, hoorden plots die gsm rinkelen. Ze hebben het toestel gevonden, en opgenomen. Ze kregen de moeder van de vriend van Nick aan de lijn, en ze hebben haar de gsm overhandigd.”

“De vijf hebben zich dinsdagavond aangemeld bij de lokale politie van Grimbergen. Hun identiteit werd genoteerd en ze werden verhoord”, aldus Blondeau.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.