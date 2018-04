Voetballer El Ghanassy nog maar eens voor de rechter: 6 maanden cel en 6.150 euro boete

Profvoetballer El Ghanassy, ex-AA Gent, is nog maar eens voor de politierechter moeten verschijnen. Dit keer omdat hij een minnelijke schikking voor een verkeersovertreding niet betaalde. Maandag werd hij al veroordeeld tot een zware boete en werd zijn Porsche in beslag genomen.

Dit keer ging het over een snelheidsovertreding van 57 kilometer per uur in de bebouwde kom in Oostende. Hij kreeg een minnelijke schikking, maar betaalde die niet. Hij werd gedagvaard en toen bleek dat hij eigenlijk niet mocht rijden op het moment dat hij werd geflitst. Want hij kreeg voor een eerdere overtreding een rijverbod en moest zijn praktisch en theoretisch rijbewijs opnieuw afleggen.

“Het is inderdaad geen sympathiek dossier”, zei meester Brecht Maus die de voetballer die nu in Frankrijk speelt, kwam verdedigen. “Maar de feiten dateren uit een turbulente periode in zijn leven. Hij betaalde de minnelijke schikking niet omdat hij die nooit ontving. En het parket deed weinig moeite om zijn adres te vinden. Terwijl men toch wist bij welke club hij toen speelde.”

De voetballer weet niet of hij zelf reed, ook vrienden reden met zijn auto.

De politierechter toonde weinig medelijden: een celstraf van zes maanden en 6.150 euro boete. En een rijverbod van één jaar. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. En medische en psychologische proeven ondergaan.