Rusland: “Amerikaanse sancties zijn oneerlijke concurrentie”

De Russische regeringsleider Dmitri Medvedev heeft de Amerikaanse sancties tegen zijn land bestempeld als “oneerlijke concurrentie”. “De sancties dienen enkel om Ruslands economische ontwikkeling te dwarsbomen”, zei hij woensdag in het parlement in Moskou.

“Er bestaat geen twijfel over dat we deze druk te boven komen en deze maatregelen zullen ombuigen in het voordeel van onze economie”, zei Medvedev. De Verenigde Staten en Europa hebben Rusland de rol van een vijand opgedrongen. De voorbije jaren werden veel dergelijke klappen uitgedeeld, maar Rusland heeft ze leren incasseren, klonk het nog.

De VS hadden vorige vrijdag tientallen Russische bedrijven en zakenmensen sancties opgelegd. De beurzen en de roebel reageerden daarop met grote koersdalingen. Moskou heeft inmiddels tegenmaatregelen aangekondigd.