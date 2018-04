De Belgische pater die een biechtkamer bouwde om Canadese kinderen aan te randen

“Het monster van het noorden”. Zo noemt de Canadese pers de Belgische missionaris Alexis Joveneau. Tussen 1954 en zijn dood in 1992 misbruikte de Doornikse pater Oblaat tientallen jonge Innu-indianen op zijn missiepost in Canada. Na een oproep naar getuigen vorige week duiken er dagelijks nieuwe slachtoffers op in de Canadese pers. Allen belandden ze op een gegeven moment in “het donkere kamertje van pater Alexis”.