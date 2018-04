VRT daagt TV Vlaanderen voor de rechter wegens reclame “Antenne TV”

De VRT daagt TV Vlaanderen, aanbieder van televisie via satelliet en antenne, voor de rechter. Dat meldt de Luxemburgse moedermaatschappij van TV Vlaanderen, M7 Group. De openbare omroep zou het niet eens zijn met de manier waarop TV Vlaanderen reclame maakt voor de gratis verspreiding van de VRT-zenders naast zijn betalend abonnement.

TV Vlaanderen heeft sinds enkele maanden een digitaal tv-aanbod via de ether. Het gaat om enkele commerciële zenders die versleuteld worden uitgezonden via dvb-t. Dat is de opvolger van de analoge uitzendingen via antenne, die in 2008 werden stopgezet. De zenders van de VRT zijn sowieso gratis te ontvangen via die technologie. Voor de andere zenders, onder meer VTM, Q2 en VIER, betalen klanten van Antenne TV 9,95 euro per maand.

Volgens M7 Group is de VRT niet te spreken over de manier waarop TV Vlaanderen in zijn communicatie over het betalende aanbod openlijk verkondigt dat de VRT-zenders gratis te ontvangen zijn via de ether. De openbare omroep heeft TV Vlaanderen voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel in Brussel gedaagd, zegt Yannick Altruy, country manager voor België bij de M7 Group. Het bedrijf wil zijn communicatie niet aanpassen.