Trump kondigt raketaanvallen op Syrië aan: “Zet je schrap Rusland”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op twitter aangekondigd dat de VS raketaanvallen gaan uit te voeren op Syrië. “Zet je schrap Rusland, ze komen eraan”, klinkt het. “Nu kan hij niet meer terug”, vertelt professor Criekemans aan Het Nieuwsblad.

“De raketten komen eraan: mooi, nieuw en slim!”, aldus Trump op Twitter.“Je zou geen bondgenoot moeten zijn van een beest dat gasaanvallen uitvoert en ervan geniet zijn volk te vermoordden.”

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Daarmee wijst Trump op de gifgasaanval in Syrische stadje Douma en een uitspraak van de Russische ambassadeur in Libanon. Die zei dat elke Amerikaanse raket die op Syrië wordt afgevuurd, zou worden neergehaald en dat de plaats vanwaar ze wordt afgevuurd, een doelwit zou zijn. Hij zei dat hij zich baseerde op een verklaring van de Russische president Vladimir Poetin en de stafchef van het leger.

Bondgenoot van regime

Assad heeft steeds ontkend gifgas te hebben gebruikt maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de bewijzen ontegensprekelijk. Zo zijn volgens de organisatie bij de aanval ruim 500 slachtoffers gevallen. Slachtoffers werden binnengebracht met ernstige irritaties aan de slijmvliezen, zware ademhalingsproblemen en een ontregelingen van hun centrale zenuwstelsel. Die symptomen wijzen op het gebruik van gifgas, aldus de VN aldus de VN-organisatie in een persbericht.

Meer dan 70 mensen die schuilden in kelders, zijn volgens de rapporten overleden, minstens 43 van die overlijdens zijn te rechtstreeks te linken aan de blootstelling aan gifgas.

“Trump kan niet meer terug”

Het is niet de eerste keer dat Trump dreigt met vergeldingen na gifgasaanvallen in Syrië. Eind vorig jaar bombardeerde de VS een militaire basis in Syrië waar vermoedelijk chemische wapens opgeslagen lagen. Nu zouden de vergeldingsacties zwaarder zijn. “Omdat Trump zo expliciet aangekondigd heeft dat hij militair gaat ingrijpen, kan hij niet meer terug”, vertelt professor Criekemans aan Het Nieuwsblad. “Al weten we met hem zulke dingen nooit zeker. Twee weken geleden zei hij nog dat hij Amerikaanse troepen wou terugtrekken uit Syrië.”

Foto: EPA-EFE

Rode lijn

Net als zijn voorganger heeft Trump een rode lijn getrokken, chemische wapens zijn ontoelaatbaar, aldus nog de hoofddocent Internationale politiek aan de UA. “Toen die red line overschreden werd, heeft Obama niet militair ingegrepen en heeft hij het op een akkoordje gegooid met Rusland, met name om alle chemische wapens te verwijderen uit Syrië. Toen zijn enkel de klassieke chemische wapens vernietigd en niet de chloor-wapens die nu gebruikt worden.”

“Dat is Obama indertijd door de internationale coalitie niet in dank afgenomen en werd toen beschouwd als een teken van zwakte”, aldus nog Criekemans. Trump zou minder bereid zijn zulk gezichtsverlies te lijden.

Hoe zeker is Trump?

“Dat er een aanval is geweest, staat buiten kijf. De kans dat het Syrische regime hierachter zit is heel reëel maar evengoed irrationeel. Gezien de troepen van Assad in de regio rond Douma de strijd aan het winnen waren, lijkt het uiterst onnodig en dom om daar nog chemische wapens in te zetten. Het is dus niet ondenkbaar dat de rebellen uit pure wanhoop zich de bevolking hebben aangevallen in de hoop dat de hele internationale gemeenschap zich tegen Assad zou keren.”

Bewijzen vernietigen?

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, zegt dat een Amerikaanse raketaanval bewijzen kan vernietigen over een mogelijke aanval met chemische wapens op in Douma. “Is de OPCW (de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, nvdr) verwittigd dat slimme raketten alle bewijzen op de grond met betrekking op de beweerde chemische wapens zullen vernietigen?”, aldus de woordvoerster. “Of is de echte bedoeling onmiddellijk de sporen te vernietigen van een provocatie, met gebruik van aanvallen met slimme raketten, om een situatie te scheppen waarbij internationale inspecteurs geen bewijzen hebben om naar te zoeken?”

Die argumenten houden weinig steek, aldus professor Criekemans. “Het is intussen veel te laat om daar nog enig nuttig onderzoek te voeren. Om zulke aanvallen te onderzoeken is nood aan een internationaal controleorgaan. Dat is er een tijdlang geweest, maar toen in 2017 gestemd moest worden over de verlenging van dat controleorgaan, heeft Rusland dat geblokkeerd. Gisteren lag zo’n internationaal ‘verificatiemechanisme’ terug op tafel bij de Veiligheidsraad en opnieuw heeft Rusland dat tegengehouden. Dat lijkt erop te wijzen dat de Russen Assad in bescherming nemen”, aldus nog Criekemans.

En wat nu?

“Het kan nog een aantal dagen duren eer die aanval er komt. Het hangt er ook vanaf hoever en hoe hard de Fransen en de Britten willen meegaan met Trump”, vertelt Criekemans nog. “ De Franse president Macron gaf gisteren al aan verder te willen gaan dan militaire basissen te bombarderen. Hij heeft publiekelijk aangekondigd ook de vermeende plekken, waar Assad die chloorwapens produceert en opslaat, onder vuur gaat nemen. Dat is niet bijster verstandig, want zo krijgt het regime de tijd om alles tijdig weg te halen.”

Stop de wapenwedloop?

“Onze relatie met Rusland is erger dan ze ooit is geweest, de Koude Oorlog inbegrepen”, vult Trump aan in een tweede, meer gematigde tweet. Hij lijkt duidelijk bekoeld en stuurt nog aan op een samenwerking met de Russen. Voor die verzuurde relatie “is geen reden. Rusland heeft ons nodig om te helpen met zijn economie, iets dat heel gemakkelijk zou zijn om te doen, en alle landen moeten samenwerken. Stop de wapenwedloop? “