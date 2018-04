Politierechters maken weinig indruk op voetballer El Ghanassy: hij blijft de wet aan zijn laars lappen

Yassine El Ghanassy (27), in het verleden aan de slag bij voetbalclubs AA Gent en KV Oostende en tegenwoordig onder contract bij het Franse FC Nantes, is nog maar eens veroordeeld door een Belgische politierechter. Voor de zestiende keer al. Maar wakker ligt hij daar duidelijk niet van. De laatste boete kreeg hij zelfs toen hij eigenlijk niet mocht rijden vanwege een eerdere veroordeling. En al twee keer werd zijn Porsche verbeurd verklaard.

In de zomer van 2010 botst de spits met zijn auto A5 tegen een tram. Twee dagen later scoort hij met AA Gent op het veld van Charleroi. “Dat ongeval heeft me goed gedaan”, zegt hij na afloop van de match aan een tv-reporter. Twee weken later staat hij op het veld neus aan neus met een medespeler. Coach Franky Dury stuurt hem naar een psycholoog. “Ik ben niet gehandicapt hé”, reageert de voetballer die niet alleen in het verkeer maar ook op het veld weinig rekening houdt met anderen. Het lijstje met incidenten bij zijn clubs is lang.

In januari 2013 speelt hij bij West Bromwich in Groot-Brittannië. Op bezoek bij familie in Frankrijk wordt hij geflitst wanneer hij met 222 kilometer per uur over de snelweg scheurt. Een politiewagen die de achtervolging heeft ingezet, moet hem laten gaan omdat hij zo snel niet kan. “Ik verwarde Engelse mijlen met kilometers en wist niet dat ik zo snel reed. Die politiewagen heb ik niet gezien, anders wat ik uiteraard gestopt”, is zijn uitleg. De rechter toont geen begrip: 5.000 euro boete en zes maanden rijverbod.

Nadien volgen nog een aantal kleinere snelheidsovertredingen die hij niet altijd betaalt.

In 2014 wordt hij opnieuw geflitst: 175 km/u op de snelweg met zijn Range Rover. Hij krijgt opnieuw een rijverbod.

De Brusselse politierechter veroordeeld hem in 2015 tot het opnieuw afleggen van zijn theoretisch en praktisch rijexamen na alweer een veroordeling wegens overdreven snelheid.

Een jaar later rijdt hij met zijn Porsche te snel door de bebouwde kom in Oostende. Op het moment van de bewuste overtreding had El Ghanassy nog een rijverbod en moest hij eigenlijk zelfs nog testen afleggen met het oog op het terugkrijgen van zijn rijbewijs. De politierechter stelt dat een rijverbod en geldboetes weinig zoden aan de dijk zetten en dus volgt een celstraf van een half jaar. Zo lang hij zijn rijexamen niet opnieuw aflegt, mag hij niet meer rijden. “Ik heb toch geen moord gepleegd”, reageert de voetballer.

Op 19 mei 2017 rijdt hij met zijn onverzekerde Porsche 911 Carrera in Oostende op een busstrook om de file te vermijden. De politie stelt een proces-verbaal op. Opnieuw wordt hij gedagvaard.

In oktober 2017 wordt de Porsche van El Ghanassy verbeurd verklaard. De voetballer vlamde met 105 kilometer per uur door de Oostendse bebouwde kom. Bovendien mocht El Ghanassy niet achter het stuur zitten, want hij had een rijverbod. Hij moest eerst zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen vooraleer hij zijn rijbewijs terug kon krijgen. Hij tekent verzet aan, zodat hij zijn Porsche kan houden.

Maandag 9 april 2018 veroordeelt de Brugse politierechter de voetballer tot het betalen van een boete van 10.240 euro en een rijverbod van twaalf maanden. Hij moet daarnaast ook beide rijexamens opnieuw afleggen én medische en psychologische proeven afleggen. Zijn Porsche wordt opnieuw verbeurd verklaard. Maar als hij weer verzet aantekent, kan hij zijn bolide gewoon houden. Net als de vorige keer.

Vandaag, woensdag 11 april, moest hij opnieuw verschijnen. Dit keer omdat hij verzet had aangetekend tegen een eerdere veroordeling bij verstek. Hij krijgt een boete van 6.150 euro, zes maanden rijverbod en hij moet zijn praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Daarnaast moet hij ook een psychologisch en medisch onderzoek ondergaan wil hij zijn Belgisch rijbewijs terugkrijgen.

El Ghanassy speelt momenteel in Frankrijk, waar hij wel kan rijden omdat hij rijverbod enkel in ons land geldt. “Het rijverbod geldt enkel in België”, zegt de Brugse politierechter Peter Vandamme.