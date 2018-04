Syrië aan de beurt als voorzitter van de VN-conferentie over ontwapening

Uitgerekend Syrië neemt binnenkort voor een maand het voorzitterschap over bij de Geneefse conferentie over ontwapening (CD) onder de koepel van de Verenigde Naties. Het forum moet ook toezicht houden op het verbod van chemische wapens. De regering van president Bashar al-Assad wordt nu net door het westen beschuldigd van het gebruik van chemische wapens.

Omdat het voorzitterschap van de VN-conferentie voor ontwapening volgens het alfabet van land tot land wisselt, is momenteel Zwitserland aan de beurt, van 28 mei tot 24 juni volgt Syrië, vooraleer Tunesië en Turkije de scepter overnemen. Vanwege de internationale spanningen met weinig bereidheid tot ontwapeningsverdragen heeft het forum veel aan belang ingeboet. Tot de in 1979 opgerichte conferentie behoren 65 landen. Het is het enige constante overlegforum inzake kwesties over ontwapening en wapencontrole.