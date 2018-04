Brussel -

In Oudergem hebben de hulpdiensten rond 13.45 uur het Carrefour-warenhuis aan de Vorstlaan ontruimd omwille van een gaslek. Dat meldt de lokale politie Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde). Volgens de Brusselse brandweer is er sprake van een kleine gasophoping in de opslagplaats van het warenhuis. Er zou geen gevaar zijn voor de omgeving. Een technische ploeg van Sibelga is ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren.