Superflitscamera’s controleren u nu ook in Brussel en Wallonië

Wie richting Ardennen trekt, redeneert beter niet meer dat je in Wallonië minder kans loopt om geflitst te worden dan in Vlaanderen. In tal van politiezones is de nieuwe superflitscamera NK7 in gebruikt genomen. En ook in vier Brusselse politiezones riskeert u een snelheidsboete, ook al zag u de flitscamera niet flitsen.

Het is een van de nieuwigheden van de superflitser. Hij werkt via infrarood. U ziet hem dus niet flitsen, zodat andere weggebruikers ook niet kunnen zien dat een voorganger werd betrapt en op de rem gaat staan. Dat gebeurt wel bij de meeste huidige flitscamer’s en vaste flitspalen. Het infrarood flitsen is maar een van de vele snufjes van de NK7 die al een tijdje wordt gebruikt in Vlaanderen en door de federale wegpolitie. Maar nu dus ook in Wallonië en Brussel.

“De NK7 superflitser kan in totaal zes rijstroken in het oog houden. Het toestel is uitgerust met twee radars, ééntje doet de oorspronkelijk meting, de tweede controleert. En hij kan onder meer worden verstopt in een vuilnisbak. Bovendien is hij quasi immuun voor reflecties, zodat de radar zelfs in tunnels kan worden ingezet wat met de vorige generaties niet altijd het geval was”, zegt verdeler Securoad.

In Vlaanderen wordt het toestel al in veel politiezones gebruikt, nu beschikken ook Brusselse en Waalse zones over de supercamera’s. In Brussel zijn dat de zones West (Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en Jette), zone Marlow (Ukkel, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde), zone Montgommery (Etterbeek en Woluwe) en Brussel Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis).

Maar ook wie een weekendje naar de Ardennen trekt bijvoorbeeld of door Wallonië rijdt, houdt best zijn snelheidsmeter in de gaten. In Wallonië staan al verschillende superflitsers of wachten politizones op de levering ervan.

Onder meer in Bergen, Luik, Bas-Meuse, Vesdre (Verviers), Condroz (Nandrin) zijn ze al in gebruik. De politiezones Aarlen, Waver en Gaume (Chiny en Florenville) hopen nog voor de zomer een NK7 kunnen in te zetten tegen snelheidsduivels.

Hardrijders zijn dus gewaarschuwd.