15-jarig meisje aangerand in volle treincoupé, maar niemand die het opmerkt: politie zoekt getuigen

De Nederlandse politie is momenteel op zoek naar getuigen van een aanrandingszaak. Ze deed hiervoor een oproep in het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’. De man randde een 15-jarig meisje aan in een volle trein. Zo vroeg hij haar om een kus en greep hij haar in haar kruis.

De feiten dateren al van 5 februari, maar nu is de Nederlandse politie op zoek naar de man. “Er zaten meerdere mensen in de coupé, maar er was ruim voldoende plek. Toch kwam een jongeman naast het slachtoffer zitten”, vertelt een woordvoerder van de Nederlandse politie. “Hij vroeg of ze hem een kus wilde geven. Dat wilde ze niet. Toen probeerde hij haar te zoenen, en greep haar vast, onder meer in haar kruis.”

Het meisje stapte uit in het Nederlandse Coevorden waarop de dader haar ongemerkt volgde. “In de fietsenstalling van het station heeft hij haar verder aangerand tot ze zich losmaakte”, aldus nog de woordvoerder.

De politie is nu op zoek naar getuigen en zegt de medepassagiers geen schuldgevoel te willen aanpraten. Volgens de woordvoerder was het slachtoffer erg jong en wist ze daarom niet goed hoe ze moest reageren. “Ze voelde zich ongemakkelijk en verklaarde dat ze, uit pure zenuwen, moest lachen toen de man zijn hand op haar kruis legde. Het kan zijn dat medepassagiers niet door hebben gehad wat er speelde.”

De dader wordt gezocht. Hij spreekt Nederlandse met een Arabische tongval. Hij is lichtjes kalend en heeft een tamelijk grote neus. Voorts draagt hij een baardje en hij zou tussen de 20 en 25 jaar oud zijn. Intussen heeft de politie naar eigen zeggen al zeven tips ontvangen. Daar zouden goede tips tussen zitten die het onderzoeken waard zijn.

Wij hebben vanavond zeven tips over de aanranding van het 15-jarig meisje na de uitzending in #OpsporingVerzocht binnengekregen. #Emmen #Coevorden. Er zaten goede tips tussen die het rechercheren meer dan waard zijn. Een ieder bedankt voor de hulp en informatie in deze zaak. — Politie Drenthe (@poldrenthe) April 10, 2018

Wie de man herkent, mag contact op te nemen met de Nederlandse politie via +31 (0) 800-6070 of via het anonieme nummer +31 (0) 800-7000.