Hollande in boek over Macron: “Man, leer toch onderhandelen”

De voormalige Franse president François Hollande mengt zich in het politieke debat in Frankrijk met de publicatie van een boek onder de titel “Les leçons du pouvoir”. In het werk, dat woensdag verscheen, zegt hij onder meer over de hervormingen van zijn opvolger Emmanuel Macron dat ze “de ongelijkheden verdiepen”.

Het gewezen socialistische staatshoofd komt uitvoerig terug op de balans van zijn presidentschap in het ruim 400 pagina’s tellende boek, maar hij geeft ook veel steken aan Emmanuel Macron, die van een nauwe raadgever in een politieke tegenstander veranderde.

“Mijn regeringen drongen de ongelijkheden terug. Deze regering maakt ze dieper”, zo haalt Hollande uit. Hij had in augustus 2017 al de “onnodige offers” aan de kaak gesteld die de regering van premier Edouard Philippe aan de Fransen vroeg, onder meer op het vlak van fiscaliteit.

In een gesprek met het tijdschrift L’Obs tackelt de oud-president de werkwijze van Macron, die sinds een jaar de ene hervorming na de andere tracht door te voeren en met een toenemend sociaal ongenoegen te maken krijgt. “Mijn ervaring heeft me geleerd dat telkens ik kon overleggen en onderhandelen, ik kon hervormen. Telkens ik te snel of te bruut wou gaan, werd ik niet begrepen. Onderhandelen vraagt meer tijd, maar levert solidere resultaten op”, meent François Hollande.