Verwachte klap voor Lierse: geen licentie voor volgend seizoen, alle eersteklassers in orde

Alweer een klap voor Lierse. De club uit 1B kreeg net als een aantal andere Belgische profclubs vandaag een antwoord op haar licentieaanvraag voor het seizoen 2018/19. Het resultaat was zoals verwacht negatief.

“De licentiecommissie verklaarde de aanvraag ontvankelijk maar ongegrond”, klinkt het op de clubwebsite. “Dat wil dus zeggen dat Lierse voorlopig geen licentie krijgt voor volgend seizoen. Uiteraard is de belangrijkste zorg van de commissie het niet kunnen garanderen van de continuïteit van onze club, en dat is een absolute vereiste voor het bekomen van de licentie.”

Lierse wacht al maanden op een nieuwe overnemer. “Die continuïteit kan enkel worden aangetoond wanneer Lierse een overnemer heeft, en hiervoor kon de club op datum van de zitting vorige week helaas geen garanties geven. De opdracht blijft dus hetzelfde als voordat het Lierse licentiedossier werd ingediend: zo snel mogelijk proberen een overname af te ronden om dan met een nieuw dossier naar het BAS te trekken.”

De Pallieters trekken dus sowieso naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). CEO Jan Van Elst had rekening gehouden met deze situatie, er is immers nog steeds geen witte rook over de overname. De Egyptische eigenaars van Wadi Degla betalen de tussentijdse schulden, maar gaan sowieso niet verder met SK Lierse. Vorige week liet Van Elst weten dat er nog met vier kandidaat-overnemers gesproken wordt.

Als de Pallieters ook voor het BAS naast een licentie voor 1B in het seizoen 2018-2019 zouden grijpen, is er geen sportieve degradant. Lierse zakt dan zelf naar de amateurreeksen.

Andere profclubs wel in orde

Alle clubs die volgend seizoen in de Jupiler Pro League aantreden, kregen woensdag hun licentie voor 1A. Dat bevestigde de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan persagentschap Belga.

Niet alleen de zestien huidige clubs, maar ook promovendus Cercle Brugge voldoet helemaal aan de licentievoorwaarden. De vooraf geanticipeerde problemen na het vertrek van Marc Coucke bij KV Oostende om als voorzitter van RSC Anderlecht verder te gaan, bleken dus uit de lucht gegrepen. Ook de overname van Moeskroen door Thaise investeerders leverde de Henegouwers geen problemen op.

Moeskroen kreeg als enige club geen Europese licentie. Met 6 op 6 in play-off 2 blijven 'les Hurlus' nochtans in de running voor een Europees ticket. Alle andere clubs mogen wel Europees voetbal spelen, al moeten sommigen daarvoor eventueel uitwijken naar een ander stadion. STVV en Eupen moeten naar Sclessin in Luik, Antwerp speelt Europees in het Koning Boudewijnstadion en Waasland-Beveren kreeg toestemming om in het stadion van Zulte Waregem te voetballen. Het is echter heel onwaarschijnlijk dat dit viertal via play-off 2 nog een Europees ticket kan bemachtigen.

Degradant KV Mechelen kreeg bovenop een 1A- en 1B-licentie ook een Europese licentie en zou in Leuven moeten spelen, maar voor Malinwa is het onmogelijk om voor volgend seizoen een Europees ticket te bemachtigen.