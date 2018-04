“Mijn cliënt heeft de aanrijding gevoeld, maar kon niet parkeren”: getuigen kunnen ongevallen met vluchtmisdrijf tóch oplossen

Halle - Enkele chauffeurs die na een aanrijding vluchtmisdrijf pleegden, krijgen door de alerte reactie van getuigen dan toch hun straf. Daardoor kunnen nu ook de slachtoffers een schadevergoeding krijgen.

Ongevallen met vluchtmisdrijf zijn een plaag, maar gelukkig lopen de daders toch vrij vaak tegen de lamp. En dat is niet zelden te denken aan de alertheid van getuigen. Dat is nogmaals gebleken in de politierechtbank van Halle, waar verschillende dossiers behandeld werden.

“Niets gehoord of gevoeld”

Zo was er een man die op 24 juni van vorig jaar in Ruisbroek een ongeval veroorzaakte. Buren hoorden een luide knal, gevolgd door iemand die wegreed. De nummerplaat konden ze niet meer noteren, maar ter plaatse vonden ze wel de beschermkap van de zijspiegel, waardoor de aanrijder kon geïdentificeerd worden.

Volgens zijn advocaat had de beklaagde niets gehoord of gevoeld. “Mijn cliënt is een paar jaar geleden zelf het slachtoffer geworden van een zwaar ongeval. Hij weet hoe belangrijk het is dat er vaststellingen kunnen gebeuren.” De rechter geloofde niet dat de man niets gevoeld had, en legde een rijverbod van een maand op.

“Verbaasd toen ze het hoorde”

Bij een ongeval op 8 juni van vorig jaar op de Halleweg in Halle kon de getuige, die zich in zijn tuin bevond, wel de nummerplaat noteren. Ook daar verklaarde de beklaagde dat ze niet wist dat ze aan aanrijding had veroorzaakt.

“Haar oudste zoon gaat daar naar school, dus ze zal daar wel geweest zijn. Ze zou met haar Volvo de zijspiegel van een geparkeerde wagen geraakt hebben, maar ze wist van niets en was verbaasd toen ze op de hoogte werd gebracht”, zo sprak haar advocaat. “Mijn cliënt heeft geen schade. Dat de getuige zegt dat ze gestopt is, is vermoedelijk omdat er een tegenligger kwam.”

De rechter volgde de verklaring van de getuige, aangezien die geen belang heeft bij een foutieve verklaring.

“Kon niet parkeren”

Een andere beklaagde had op 14 juni in Sint-Pieters-Leeuw bij een manoeuvre op een parking een andere auto aangetikt. Een getuige merkte hoe de bestuurster even bleef staan, niet uitstapte en vervolgens haar weg verder zette. “Mijn cliënt heeft de aanrijding gevoeld, maar er was geen plaats om zich te parkeren. Dat lukte iets verderop wel, en nadien heeft ze in de buurt gevraagd van wie de auto was.” Dat was echter niet voldoende, want ze had ook de politie moeten bellen.