Oorlogstaal Trump doet Russische roebel kelderen

De Russische roebel is woensdag gezakt tot het laagste niveau in zestien maanden. De voorbije dagen kreeg de munt al klappen door de Amerikaanse sancties; woensdag kwam daar de dreigende oorlogstaal van de Amerikaanse president Donald Trump bovenop.

Trump waarschuwde Rusland in een tweet dat er raketten op Syrië zullen worden afgevuurd. De Russen en Iraniërs staan aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de gifgasaanval van afgelopen weekend.

De Russische roebel verloor woensdag 2,8 procent tot 64,705 roebel per dollar.

Ook de aluminiumprijs wordt beïnvloed door het geopolitieke steekspel. De Amerikaanse sancties treffen immers de Russische miljardair Oleg Derpaska en zijn metaalbedrijf Rusal bijzonder hard. Rusal, goed voor zes procent van alle aluminium ter wereld, ziet zich door de sancties in één klap buiten de dollareconomie geplaatst. De grondstofbeurzen in New York en in Londen zullen voorlopig ook geen aluminium van Rusal meer aanvaarden als onderpand voor termijncontracten, maakten ze woensdag bekend. Bij Rusal, dat zijn beurskoers al zag halveren, werken 60.000 mensen. Het bedrijf is goed voor 16 procent van de totale Russische export.