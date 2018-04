Levensgevaarlijk: glazenwasser lapt ramen van Antwerps hotel op 15 meter hoogte zonder enige beveiliging

Antwerpen - Passanten trokken op de Charlottalei in Antwerpen grote ogen toen ze woensdagmorgen een glazenwasser ramen zagen lappen. De man was op de vijfde verdieping aan het werk zonder enige beveiliging. Hij klauterde zonder vrees van raam naar raam. Op de beelden is te zien hoe de man op de vijfde verdieping staat, zo’n 15 meter van de grond.

Het tafereel werd vastgelegd door een Michael Freilich van Joods Actueel. “Ik ging mijn zoontje naar school doen, toen ik voor het Plaza Hotel een groep toeristen zag staan die de ruitenwasser in het oog hielden”, aldus Freilich. “Bij een val of slechte beweging zou de man waarschijnlijk niet veel kans maken om het na te vertellen. Last van hoogtevrees heeft hij duidelijk niet.”

De politie vraagt zulke situaties te melden. “Veiligheidsvoorschriften moeten uiteraard steeds worden gerespecteerd, en als de politie aanwezig is kan ze vaststellen of dit al dan niet gebeurd is”, aldus de woordvoerder van de Antwerpse politie.

Het Plaza Hotel wenst voorlopig niet te reageren.