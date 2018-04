Ook de gegevens van Mark Zuckerberg gelekt

Facebook-ceo Mark Zuckerberg heeft tijdens de hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden gezegd dat ook zijn persoonlijke gegevens zijn gelekt.

Na de hoorzitting gisteren in de Senaat moet de ceo van Facebook vandaag ook twee commissies in het Huis van Afgevaardigden toespreken. De verrassing kwam van het Californische parlementslid Anna Eshoo. Zij vroeg of alle slachtoffers al zijn gecontacteerd. “We zijn ermee bezig”, antwoordde Zuckerberg. Daarop vroeg ze of ook zijn gegevens bij Cambride Analytica zijn terechtgekomen. Dat bleek het geval te zijn.

Tot nog toe is de hoorzitting voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden grotendeels een herhaling van die van dinsdag voor de Senaat. Wel stellen een aantal congresleden heel concrete ja/nee vragen waar Zuckerberg duidelijk ongemakkelijk van wordt. Zo vroeg Democratisch congreslid Frank Pallone of Zuckerberg bereid is te verklaren dat Facebook voortaan minder gegevens van gebruikers zal verzamelen. “Dat is een complexe vraag die meer verdient dan een ja/nee antwoord”, zei die ongemakkelijk, waarop Pallone zei “teleurgesteld” te zijn. De Republikein Joe Barton vroeg dan weer of Zuckerberg wilde beloven om geen gegevens meer te delen van mensen jonger dan 18. Ook die vraag ontweek hij.

De aanleiding van de hoorzittingen is de manier waarop de gegevens van tientallen miljoenen Amerikaanse burgers (en in totaal mogelijk tot 87 miljoen mensen) terechtkwamen bij Cambridge Analytica. Dat bedrijf gebruikte die gegevens om psychologische profielen op te stellen en vervolgens kiezers te bestoken met politieke boodschappen die aangepast waren aan dat profiel.

De kans dat er wetgeving komt die Facebook reguleert, lijkt toe te nemen, al moet nog blijken of het diep verdeelde Congres het over een tekst eens kan worden.

Zuckerberg herhaalde wat hij gisteren zei: dat hij accepteert dat er regulering komt voor het internet.

Later meer.