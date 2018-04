Middeleeuwse valsspeler ontdekt? Zeshonderd jaar oude dobbelsteen met twee vieren en vijven opgegraven

Archeologen in het Noorse Bergen hebben onlangs een dobbelsteen uit de vijftiende eeuw opgegraven. Het lijkt niet de meest spannende vondst, maar bij nadere inspectie bleek het om een bijzonder exemplaar te gaan: de dobbelsteen kent namelijk geen zijden met een één en twee. In plaats daarvan zijn er twee vieren en vijven. Waarschijnlijk gebruikt door iemand die eerlijk spel niet hoog in het vaandel had staan.

De dobbelsteen werd gevonden door archeologen van het Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) in de wijk Vågsbunnen van de stad Bergen. De voorbije jaren werden er ruim 30 dobbelstenen uit de Middeleeuwen gevonden. De vondst leek aanvankelijk dan ook weinig speciaal. Tot de archeologen nog eens goed keken. De dobbelsteen uit Vågsbunnen heeft twee vieren en vijven in plaats van een één en twee. Het is de eerste keer dat een dergelijke dobbelsteen werd gevonden in de stad.

De opgraving werd gedaan nabij een houten straat uit de vijftiende eeuw. Zeshonderd jaar geleden was Vågsbunnen een dichtbevolkt district van Bergen, rijk aan cafés en herbergen. Er werd dus vermoedelijk veel gegokt, stelt Per Christian Underhaug, die de opgravingen in Bergen leidt.

Gokken in het geniep

Dat gebeurde dan in het geniep, omdat gokken zo’n groot probleem werd in Bergen dat de autoriteiten het in 1276 verboden. Wie betrapt werd op gokken, riskeerde het verlies van al het geld op tafel en een boete. Toch bleef er volop gegokt worden, meent archeoloog Ingrid Rekkavik.

Valsspeler

De speciale dobbelsteen werd waarschijnlijk gebruikt door iemand met slinkse intenties, denkt Underhaug. Vermoedelijk door iemand die vals wilde spelen door enkel hoge ogen te gooien. Hij houdt echter ook de mogelijkheid open dat de dobbelsteen gebruikt werd voor een onbekend spel.