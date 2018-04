Als huidskleur de strafmaat bepaalt: drie maanden cel voor drie doden

Assisenjury’s durven al eens creatief om te gaan met de strafwet. Kwestie van de straf aan te passen aan de gevolgen van de misdaad. Bij het Turkse gezin van Suleyman Sahin deden ze het tegenovergestelde. Daar veranderden ze de beschuldiging van “opzettelijke brandstichting” in “onopzettelijke brandstichting”, waardoor de maximumstraf naar drie maanden zakte. Voor een brand die drie mensen het leven kostte. Al wie erbij was, had het schaamrood op de kaken. Behalve de jury.