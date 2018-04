Met baby op de vlucht: “Sinds jungle is opgedoekt, verschuift het probleem landinwaarts”

Sint-Niklaas - De politie heeft tien transmigranten opgepakt op de Singel in Sint-Niklaas. De Irakese vluchtelingen hadden zich verschanst in de laadruimte van een vrachtwagen. De verstekelingen hadden ook een kind van één jaar bij.

Het was een toevallige passant die plots beweging zag aan een geparkeerde vrachtwagen met Ierse nummerplaat ter hoogte van het uitvaartcentrum op de Singel. De man zag hoe een tiental mannen en vrouwen uit de laadruimte van de truck kropen en te voet in de richting van het centrum van de stad begonnen te stappen.

Irakezen

“Onze ploegen zijn meteen ter plaatse gegaan”, zegt commissaris Danny Piessens van de lokale politie van Sint-Niklaas. “We konden al vrij snel vijf mensen aantreffen. Kort daarna vonden we ook de andere leden van de groep. In totaal ging het om tien Irakese transmigranten. Negen volwassenen en een kind van één jaar. Zoals zo vaak waren ze onderweg in de hoop om Engeland te bereiken. De chauffeur van de vrachtwagen waarin ze zich hadden verschanst verklaarde van niks te weten. Toen hij gestommel hoorde in zijn laadruimte heeft hij zijn truck aan de kant gezet. Daarna zag hij hoe er mensen naar buiten kwamen gekropen.”

Dossier opgesteld

Alle tien de transmigranten werden overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar werd er van elk van hen een dossier opgesteld dat overgemaakt werd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Die zal nu moeten beslissen of de mensen worden overgebracht naar een gesloten centrum met het oog op hun repatriëring of een bevel krijgen om het land te verlaten. In dat laatste geval zullen ze worden vrijgelaten en moeten ze binnen de vijf land het land uit. In de praktijk wordt er zelden gehoor gegeven aan dat bevel.

Het gebeurt wel vaker dat er transmigranten worden opgepakt in Sint-Niklaas en omgeving. In februari van dit jaar vatte de politie van Sint-Niklaas samen met de politie van Temse nog negen vluchtelingen uit Eritrea in de kraag. Die waren uit een Poolse vrachtwagen gesprongen die materiaal moest leveren bij een bedrijf in de Kapelanielaan in Temse.In het algemeen stelt de politie vast dat er meer transmigranten door ons land reizen. “Sinds de jungle van Calais is opgedoekt en met de scherpere controles aan de kust, verschuift het probleem landinwaarts.”