Eén ding is zeker. Presidentsverkiezingen in Cuba zijn einde van politieke dynastie

Op 19 april voltrekt zich op Cuba een revolutie. Dan wordt een ­president verkozen die niet Castro heet. Voor het eerst sinds 1959 zal het eiland officieel ­geleid worden door ­iemand die niet uit de revolutionaire clan komt. Het is een kleine revolutie. Aan het land zal niets veranderen, aan de greep van de Communistische ­Partij evenmin. Het is wel ­opmerkelijk. Een beetje dictator legt zijn kroost in de watten en zorgt voor een opvolger uit de eigen familie. Die is ­gespleten door ruzies, verwijten en angst. Door Fidel.