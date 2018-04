Oplichters aan de haal met 73 miljoen euro van nietsvermoedende beleggers: “Alles is kwijt”

Oud-Turnhout - Het Openbaar Ministerie vordert woensdag vijf jaar effectieve celstraf voor Dirk D.G. (44) en drie andere kopstukken in wat het parket een ‘mammoetdossier’ noemt. Daarbij zou voor 73 miljoen euro aan spaargeld van nietsvermoedende beleggers zijn verdwenen.

Het dossier telt ruim 250 gedupeerden die zich burgerlijke partij stelden. Het gaat om nietsvermoedende beleggers die hun spaargeld kwijtspeelden door mee te gaan in het verhaal dat Dirk D.G., die op het ogenblik van de feiten in Oud-Turnhout woonde, en de andere beklaagden hadden opgehangen.

Goud

Ze hadden de slachtoffers overhaald om via het verzekeringskantoor D&D Financials uit Massenhoven te beleggen in onder meer goudmijnen in Afrika en beloofden fraaie rendementen tussen 7 en 16 procent. Maar het ging om een lege doos. De beklaagden zouden ervandoor zijn gegaan met in totaal 73 miljoen euro.

“Alles is kwijt”

Een van de gedupeerden is een Nederlandse vrouw die ruim 20 jaar in België woonde. Zij investeerde in 2008 ongeveer 250.000 euro bij D&D Financials, zegt ze tegen VTM Nieuws. “Ze boden me een goede rente aan en aangezien de rente op dat moment niet zo best was, overtuigden ze mij dat ik daar goed mijn geld mee kon terugverdienen. Dat heb ik gedaan.” Het resultaat: “Alles is kwijt.”

De vrouw hoopt nog altijd iets van haar geld terug te zien. “Maar het gaat nu vooral ook om gerechtigheid, dat ze hun straf krijgen voor wat ze ons hebben aangedaan.”

Vijf jaar cel

Het onderzoek begon al in januari 2011. Dirk D.G. zat maanden in voorhechtenis, maar kwam in januari 2016 voorwaardelijk vrij. Daarna trok hij nog naar Zambia.

In 2017 zei hij nog tegen uw krant dat hij onschuldig is. Het Openbaar Ministerie ziet dat anders en vordert woensdag voor de correctionele rechtbank in Turnhout vijf jaar gevangenisstraf voor hem en drie andere kopstukken.