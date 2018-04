Harry Kane krijgt er na een klacht toch een doelpuntje bij in Premier League

De Premier League heeft Tottenham-topschutter Harry Kane woensdag een extra goal toegekend. Het winnende doelpunt zaterdag, tijdens de partij van Tottenham bij Stoke (1-2), werd in eerste instantie toegeschreven aan de Deense spelmaker Christian Eriksen. Maar na een klacht van Kane, die benadrukte de bal te hebben geraakt, kwam de Premier League woensdag terug op die beslissing en gaf de goal aan de Engelse spits.

Met dat extra doelpunt komt Kane op 25 treffers dit seizoen, vier minder dan de topschutter van de Premier League, de Egyptenaar Mohammed Salah (Liverpool).

“Ik zweer op het hoofd van mijn dochter dat ik de bal geraakt heb”, was Kane erg duidelijk zaterdag. Ook Christian Eriksen was ervan overtuigd dat Kane gescoord had. “Hij vierde alsof het zijn doelpunt was. Ik geloofde dat dan ook.”

The Eriksen goal Hary Kane wants to be awarded. Very classy display by Poch and Spurs. Smh pic.twitter.com/SwyP1hxeil — Ramapithecus (@RamzZy_) 10 april 2018

Kane stond in Stoke voor het eerst sinds begin maart aan de aftrap van een Premier League-wedstrijd. Hij sukkelde tussendoor met enkelblessure.