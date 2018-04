Met een papieren zakdoekje troggelt ze 300.000 euro af. Onverbeterlijke oplichtster maakt ook vanuit haar cel slachtoffers

Zich uitgeven voor de nicht van topindustrieel Jan De Clerck, voor een invloedrijke onderzoeksrechter of voor een vriendin van Guy Verhofstadt. Zo slaagt meesteroplichtster Gina Heirman (62) er al bijna veertig jaar in mensen voor honderdduizenden euro’s te duperen. Zelfs vanuit haar cel gaat ze gewoon verder. In Brugge staat ze nog maar eens terecht omdat ze haar slachtoffers 600.000 euro lichter had gemaakt.