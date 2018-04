Wat als we onze voetbalcompetitie op z’n Amerikaans zouden organiseren

Bayern is al voor de zesde keer op rij Duits kampioen. In Italië kan Juventus het voor de zevende keer in even veel jaar worden. In Frankrijk domineert PSG en in Spanje verdeelden Real en Barça zowat alle prijzen. De Europese topcompetities – op de Premier League na – worden steeds meer voorspelbaar, de kloof tussen top en middenmoot steeds groter. Hoe dat op te lossen valt? Door onze mosterd bij de Amerikaanse topcompetities te halen en de nieuwe Lukaku bij Eupen te stallen.