Deze kinderen bewijzen het: je bent nooit te jong om te leren manillen

Houthulst - Zestien kinderen hadden woensdag wel een heel opmerkelijke vakantiebezigheid. In OC Stationshuis leerden ze van enkele ervaren kaarters manillen.

Heel wat ouderen in Vlaanderen schuiven geregeld samen rond de tafel voor een potje manillen. Het kaartspel is echter niet meer zo populair bij de jeugd. “We merken dat heel wat ouders van kleine kinderen al niet meer kunnen manillen. Het spel is met uitsterven bedreigd. Daarom gingen we met enkele fervente kaarters in op het voorstel van de gemeente om een groep kinderen te leren manillen”, vertelt Robert Lacour uit Merkem. Bij de gemeente had men verwacht dat ongeveer acht jongeren zouden intekenen op de workshop.

Uiteindelijk schoven zestien kinderen woensdagochtend aan rond de opgestelde tafeltjes in OC Statonshuis. “Ik wou graag leren manillen zodat ik dat ook op reis kan spelen”, legt Zeno Daels (11) uit Klerken uit. Marie Bouten (10) uit Jonkershove kijkt enorm uit naar de eerste schoolkaarting. “Dan kan ik ook mee kaarten. Ook thuis zal ik wel eens manillen met mijn ouders.” De drie lesgevers pakten het gisteren heel rustig aan. Nadat ze de nodige uitleg hadden gegeven over de verschillende kaarten en hoe het spel gespeeld wordt, sloten de jongeren af met een klein wedstrijdje manillen. “Ze hebben het al redelijk goed onder de knie. Ze krijgen ook een reglement mee naar huis zodat ze zeker niet vergeten hoe ze het leuke kaartspel moeten spelen.”