Waarom jongeren soms totaal onverwacht uit het leven stappen, experts leggen uit: “Eet met je kind, trek erop uit. Zo herken je alarmsignalen sneller”

Hij had geen problemen volgens zijn papa. Een vrolijke jongen met een eigen YouTube-kanaal. En toch stapte Nick (15) uit het leven. Wat de jongen ertoe heeft bewogen om de wanhoopsdaad te plegen, zullen we wellicht nooit weten. Ook al komt het op zo’n jonge leeftijd heel weinig voor, toch is het volgens experts cruciaal dat we die kinderen ernstig nemen als ze erover spreken. “Sleur ze desnoods naar de hulpverlening”, zegt kinderpsychiater Lieve Swinnen.

Hoe vaak komt zelfdoding voor bij jongeren?

In 2015 stapten 24 jongeren onder 19 jaar uit het leven. Bijna altijd waren ze ouder dan 15. Slechts één jongen was tussen 10 en 14 jaar. Ter vergelijking: in ...