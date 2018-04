Vrouw rijdt tegen gevel na epileptische aanval

Kalken / Laarne - Op de Provinciebaan in Kalken is woensdag omstreeks 14.40 uur een vrouw met haar Audi van de weg geraakt en tegen een huisgevel terechtgekomen.

De bestuurster van de wagen woont even verderop in Kalken. Ze was op weg naar huis. Vermoedelijk werd ze getroffen door een epileptische aanval.

Ze verloor de controle over het voertuig, verliet haar rijvak, kruiste de tegenovergestelde rijstrook en kwam aan de overkant van de weg tegen een huisgevel terecht.

Eerste zorgen

De vrouw kreeg de eerste zorgen ter plaatse, waarbij de Wetterse ambulanciers bijgestaan werden door een mugteam. Ze werd voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar hield op het eerste gezicht geen verwondingen over aan het ongeval.

De gevel is zwaar beschadigd, maar moest niet gestut worden. De brandweer sloot het gat af met houten platen.

Het huis wordt bewoond door Frans D’Hondt en Hilda De Baets. “Binnen is een deel van de centrale verwarming wel van de muur gevlogen”, vertelt Hilda.

“Op het moment van het ongeval zat ik met de buurvrouw in de woonkamer, net achter de gevel, koffie te drinken. We hadden het over het zware verkeersongeval in Beervelde van daags voordien, waarbij een vrouw uit Laarne om het leven kwam. Op dat moment gebeurde het hier ook. Wat een luide klap was dat! Het lijkt hier soms wel een snelweg, maar het was hier nochtans lange tijd kalm geweest op de Provinciebaan.”