Dochter van dubbelspion weigert hulp van Russische ambassade: “Niemand spreekt voor mij”

Joelia Skripal, de dochter van de gewezen dubbelspion Sergej Skripal, heeft de aangeboden hulp van de Russische ambassade in Londen geweigerd. De 33-jarige vrouw werd begin maart samen met haar vader vergiftigd. De EU-lidstaten en de VS houden het Kremlin daarvoor verantwoordelijk.

Joelia mocht maandag het ziekenhuis verlaten. Ze was genoeg hersteld van de aanval met gifgas. “Ze hebben mij behandeld met alle expertise die ze in huis hebben en met zo veel liefde dat ik het personeel meteen ben gaan missen”, laat ze weten in een statement dat de Britse politie heeft vrijgegeven.

Haar vader (66) ligt nog altijd in het ziekenhuis. “Hij is nog altijd heel ziek. Ook ik voel nog altijd de effecten van het zenuwgas dat tegen ons werd gebruikt.”

“Mijn leven is compleet anders dan mijn gewone leventje van een maand geleden”, vervolgt ze. “Ik probeer nog altijd te bevatten wat er is gebeurd, terwijl ik herstel van de aanval op mij.”

Russische hulp geweigerd

De jonge vrouw laat nog weten dat er speciaal getrainde agenten stand-by staan om haar te helpen. Ook de Russen hebben hulp aangeboden, maar daar moet Joelia momenteel niets van weten. “Ik heb begrepen dat de personen van de Russische ambassade mij op wat voor manier dan ook willen helpen. Op het moment wil ik niet gebruikmaken van hun diensten, maar als ik van gedachten verander, weet ik hen te vinden.”

Joelia heeft contact met vrienden en familie en voelt zich iedere dag wat beter. “Maar ik ben nog niet sterk genoeg om een volledig interview aan de media te geven. Hopelijk komt dat op een dag. Tot die tijd wil ik benadrukken dat niemand voor mij of mijn vader spreekt, behalve wijzelf.” De boodschap geldt ook voor Joelia’s nicht Viktoria, die de toegang tot het Verenigd Koninkrijk werd ontzegd. Zij zou een ‘pion’ zijn van de Russische regering. “Haar meningen en verklaringen zijn niet die van mij of mijn vader”, stelt Yoelia.

Vergiftiging

Sergej, een voormalig spion van de Russen die overliep naar Groot-Brittannië, en dochter Skripal werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een openbare bank bij een winkelcentrum in het Britse Salisbury. Verplegers brachten hen naar het ziekenhuis, waar ze vaststelden dat het paar was vergiftigd met een zenuwgas.

Volgens de lidstaten van de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn de Russen verantwoordelijk voor de aanval. Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid en wijst de vinger naar Londen.