Wie lage-emissiezone in moet rijden vanwege omleiding, riskeert voortaan geen boete meer

Antwerpen -

Wie noodgedwongen met zijn vervuilende dieselwagen een offi­ciële omleiding moet volgen door de lage-emissiezone in Antwerpen, zoals die aan de verzakking van de Ring in de buurt van het Sport­paleis, riskeert geen boete. Dat bevestigt het stadsbestuur. Daar was verwarring over ontstaan omdat de politie en het Agentschap Wegen en Verkeer wél meldden aan bestuurders dat er bekeuringen zouden volgen.