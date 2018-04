Topman Binnenlandse Zaken in poleposition als nieuwe baas van de politie (die hij zelf hervormde)

Met zeven zijn ze, de kandidaten die ­Catherine De Bolle willen opvolgen aan het hoofd van de federale politie. Marc De Mesmaeker steekt er “met kop en schouders” bovenuit. Hij is topman bij Binnenlandse Zaken, en voormalig rijkswacht­officier. Het laatste woord is nu aan ministers Jambon en Geens, die moeten beslissen vóór De ­Bolle op 1 mei naar Europol vertrekt.

Een briljant jurist, uiterst correct en bijzonder loyaal. Mensen die nog met Marc De Mesmaeker hebben samen­gewerkt, zijn vol lof over de huidige directeur van het Sat, de verbindingsdienst tussen Binnenlandse Zaken en de politie. De Mesmaeker is een van de zeven kandidaten om Catherine De Bolle op te volgen als commissaris-generaal van de federale politie, en volgens verschillende bronnen ziet het ernaar uit dat hij die topfunctie ook zal binnenhalen.

De Mesmaeker is als eerste uit de selectieronde van de voorbije weken gekomen. Volgens één bron zelfs afgetekend, “met kop en schouders”. Ook Stanny De Vlieger, directeur van de Antwerpse gerechtelijke politie, zou goed hebben gescoord, net als zijn Luikse collega Eric Snoeck. Twee of drie kandidaten zijn afgevallen, onder meer Hans Wanderstein, die voor de federale politie in Somalië werkt.

De jury geeft haar ranking nu voor advies door aan de federale politieraad, en niemand verwacht dat die iets aan de volgorde zal veranderen. Daarna moeten de bevoegde ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Koen Geens (Justitie) de knoop doorhakken.

Politiek neutraal

De Mesmaeker begon zijn loopbaan bij de rijkswacht, en werkte als jurist mee aan de politiehervorming na de zaak-Dutroux. In de jaren 2000 was hij kabinetsadviseur van Patrick Dewael (Open VLD) toen die minister van Binnenlandse Zaken was. Ondanks die politieke ervaring heeft hij volgens intimi geen liberale stempel. “Hij heeft helemaal geen politieke kleur”, zo is te horen. “Hij is vooral heel rechtlijnig, correct en loyaal. Het is trouwens toenmalig minister Joëlle Milquet van CDH die hem bij Binnenlandse Zaken heeft benoemd.”

Lof van vriend en vijand

Ook voor de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), is hij een gewaardeerde medewerker. Als hoofd van het Sat is hij de verbinding tussen de minister en de politie. Vanuit die functie leidt hij ook de onderhandelingen met de politievakbonden. Iets waarvoor hij van vriend en vijand lof krijgt.